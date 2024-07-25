İstanbul Şişli'de Huzurlu Sokaklar Denetimi: Tartışma Yaşandı - Son Dakika
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İstanbul Şişli'de Huzurlu Sokaklar Denetimi: Tartışma Yaşandı

İstanbul Şişli\'de Huzurlu Sokaklar Denetimi: Tartışma Yaşandı

İstanbul Şişli'de gerçekleştirilen Huzurlu Sokaklar denetimi sırasında basın mensuplarının görüntü almasına tepki gösteren bir kişi, polisleri tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

25.07.2024 01:09
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İstanbul Şişli'de İlçe Emniyet Müdürlüğü ve zabıta ekipleri "Huzurlu Sokaklar" denetimi gerçekleştirdi. Mekanların denetlendiği esnada basın mensuplarının görüntü almasına tepki gösteren bir kişi, daha sonrasında tartışma yaşadığı polisleri tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Şişli'de "Huzurlu Sokaklar" denetimi gerçekleştirildi. Saat 22.00'de başlayan denetimlere İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve zabıta ekipleri katıldı. Denetlemelerde mekanların yanı sıra içerisindeki müşterilere de GBT kontrolü yapıldı.

Denetimlerde Teşvikiye Mahallesi Topağacı mevkiinde yer alan eğlence mekanlarının yanı sıra ara sokaklarda alkol tüketen ve gürültüye sebebiyet vererek çevredekilere rahatsızlık veren kişiler nedeniyle denetim yapıldı. Ihlamur Yolu Sokağı üzerindeki mekanlardan birisinde denetleme yapıldığı esnada basın mensuplarının görüntü almasına tepki gösteren bir mekan işletmecisi, daha sonrasında tartışma yaşadığı polis memurlarını tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alınarak Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul, Şişli, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul Şişli'de Huzurlu Sokaklar Denetimi: Tartışma Yaşandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Şişli'de Huzurlu Sokaklar Denetimi: Tartışma Yaşandı - Son Dakika
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