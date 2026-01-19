İstanbul'un Küçükçekmece görüntüsünde skandal görüntüler kaydedildi. Metro hattının yanındaki parkta iki adam çevresindekilere aldırmadan güpegündüz uygunsuz hareketler sergiledi.
Küçükçekmece Sefaköy metro hattının hemen yanındaki parkta, iki şahsın çevredeki vatandaşlara aldırış etmeden uygunsuz hareketlerde bulunduğu anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Gün ortasında ve yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgede yaşanan olay, çevredeki vatandaşlar tarafından büyük tepkiyle karşılandı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından birçok kişi duruma tepki göstererek yetkilileri göreve çağırdı.
Son Dakika › 3-sayfa › İstanbul'un göbeğinde mide bulandıran görüntüler - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (20)