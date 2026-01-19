İstanbul'un göbeğinde mide bulandıran görüntüler - Son Dakika
İstanbul'un göbeğinde mide bulandıran görüntüler

İstanbul\'un göbeğinde mide bulandıran görüntüler
19.01.2026 20:47  Güncelleme: 21:59
Küçükçekmece Sefaköy metro hattının yanındaki parkta iki adamın kimseye aldırmadan uygunsuz hareketlerde bulunduğu anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Küçükçekmece görüntüsünde skandal görüntüler kaydedildi. Metro hattının yanındaki parkta iki adam çevresindekilere aldırmadan güpegündüz uygunsuz hareketler sergiledi.

PARKTA SKANDAL GÖRÜNTÜLER

Küçükçekmece Sefaköy metro hattının hemen yanındaki parkta, iki şahsın çevredeki vatandaşlara aldırış etmeden uygunsuz hareketlerde bulunduğu anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Gün ortasında ve yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgede yaşanan olay, çevredeki vatandaşlar tarafından büyük tepkiyle karşılandı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından birçok kişi duruma tepki göstererek yetkilileri göreve çağırdı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • Mehmet Akın Mehmet Akın:
    ülkede iğrençlikte sınır kalmadı. eski Türkiyeyi özledik valla. insanların birbirine yardım etmesi, saygı, sevgi, birlik beraberlik kalmadı 172 2 Yanıtla
  • Sedat Gürün Sedat Gürün:
    layık ülke daha bunlar iyi günler 69 64 Yanıtla
    Fatih SARIOĞLU Fatih SARIOĞLU:
    o ne alaka la harbi laiklikte mi oldu bu şimdi komik çocuk şaka mısn adamın pantolonu hiç laik pantolonu gibi duruyor mu Allah aşkına bak 30 18
    Era Era:
    Sedat Gürün LAİKLİK'ten ziyade ülkenin son 20 yılında yetişen dindar nesilin örnekleri olmasın bunlar... 6 4
  • Hasan DUR Hasan DUR:
    6 ay arayla tekrar tekrar veriyorsunuz haberi. Canınız mı çekiyor yoksa toplum mühendisliği bölümünden bir geçit mi gösteriliyor sayın... 76 1 Yanıtla
    EOS BEY EOS BEY:
    Bravo Hasan güzel tespit 11 0
  • 0206 0206:
    valla bu yaşlılar iyice azdı internet bunları fena çarptı herkes kendini korusun 47 5 Yanıtla
  • Yavuz Yavuz:
    kardeşlik , dostluk , barış , sevgi :)) 5 17 Yanıtla
