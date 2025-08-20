İstanbul\'un göbeğinde yine aynı rezillik: İğrenç bir topluma dönüştük

İstanbul'un en işlek noktalarından Bağdat Caddesi'nde hareket halindeki otomobilin camından sarkan genç kadın, twerk yaptı. O anlar trafikteki başka bir vatandaş tarafından kayda alındı.

"ALLAH ISLAH ETSİN"

Kısa sürede yayılan görüntüler büyük tepki topladı. Videonun altına "Allah ıslah etsin", "Çok çirkin bir görüntü, neyini seviyorlar bunun anlamıyorum", "Bağdat caddesinde gelenek galiba bu durum", "Eğlencenin de bi adabı var", "Sonradan görme tipler", "İğrenç bir topluma dönüştük, varoşluğun zirvesini yaşıyoruz" şeklinde yorumlar yapıldı.