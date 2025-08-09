İstanbul'un göbeğindeki mezarlıkta isyan ettiren görüntüler - Son Dakika
İstanbul'un göbeğindeki mezarlıkta isyan ettiren görüntüler

Haberin Videosunu İzleyin
İstanbul\'un göbeğindeki mezarlıkta isyan ettiren görüntüler
09.08.2025 17:08  Güncelleme: 17:17
Haberin Videosunu İzleyin
İstanbul\'un göbeğindeki mezarlıkta isyan ettiren görüntüler
Haber Videosu

İstanbul Kasımpaşa'daki Kulaksız Mezarlığı'nda mezarların üzerindeki kemik parçaları ve kazılmış mezar görüntüleri, yakınlarını ziyarete giden vatandaşların tepkisine yol açtı. Cep telefonlarıyla o anları kaydeden vatandaşlar, yetkililere mezarlığın bakım ve güvenliği için acil önlem alınması çağrısında bulundu.

Beyoğlu ilçesinde bulunan Kulaksız Mezarlığı, son görüntüleriyle tartışma konusu oldu. Yakınlarını ziyaret etmek için mezarlığa giden vatandaşlar, bazı mezar taşlarının devrildiğini, mezar yerlerinin tahrip olduğunu ve toprak yüzeyine kemik parçalarının çıktığını fark etti.

"BU MANZARAYI GÖRMEK ÇOK ACI"

Vatandaşlar tarafından kayda alınan görüntülerde, bazı mezarların kazılmış olduğu ve kemik parçalarının açıkta kaldığı görülüyor. Bu duruma tepki gösteren ziyaretçiler, "Ölülerimize bile yattığı yerde huzur yok. Bari yattıkları yerde sahip çıkın. Böyle bir manzara kabul edilemez. Hepimiz bir gün buraya geleceğiz, bu manzarayı görmek çok acı" diyerek duygularını ifade ettiler.

İstanbul'un göbeğindeki mezarlıkta isyan ettiren görüntüler

YETKİLİLERE "ACİL ÖNLEMALIN" ÇAĞRISI

Vatandaşlar, mezarlığın güvenliği ve bakımı için acilen adım atılması gerektiğini belirterek, kemiklerin toplanması, kazılmış mezarların düzeltilmesi ve alanın düzenli olarak denetlenmesi için çağrıda bulundu.

