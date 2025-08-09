İstanbul\'un göbeğindeki mezarlıkta isyan ettiren görüntüler

Beyoğlu ilçesinde bulunan Kulaksız Mezarlığı, son görüntüleriyle tartışma konusu oldu. Yakınlarını ziyaret etmek için mezarlığa giden vatandaşlar, bazı mezar taşlarının devrildiğini, mezar yerlerinin tahrip olduğunu ve toprak yüzeyine kemik parçalarının çıktığını fark etti.

"BU MANZARAYI GÖRMEK ÇOK ACI"

Vatandaşlar tarafından kayda alınan görüntülerde, bazı mezarların kazılmış olduğu ve kemik parçalarının açıkta kaldığı görülüyor. Bu duruma tepki gösteren ziyaretçiler, "Ölülerimize bile yattığı yerde huzur yok. Bari yattıkları yerde sahip çıkın. Böyle bir manzara kabul edilemez. Hepimiz bir gün buraya geleceğiz, bu manzarayı görmek çok acı" diyerek duygularını ifade ettiler.

YETKİLİLERE "ACİL ÖNLEMALIN" ÇAĞRISI

Vatandaşlar, mezarlığın güvenliği ve bakımı için acilen adım atılması gerektiğini belirterek, kemiklerin toplanması, kazılmış mezarların düzeltilmesi ve alanın düzenli olarak denetlenmesi için çağrıda bulundu.