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İstanbul Valiliği açıkladı: Korsan gösteri yapan 132 şahıs gözaltına alındı

İSTANBUL - İstanbul Valiliği, Van'daki olaylara ilişkin korsan gösteri yapan toplam 132 şahsın gözaltına alındığını açıkladı.

İstanbul Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul'un çeşitli ilçelerinde Van ilimizde yaşanan olaylara ilişkin yapılmak istenen korsan gösteri ve basın açıklaması girişimlerinde; saat 13.00'da Şişli ilçesi Çağlayan Adliyesinde Başsavcılık Makamının basın açıklamasına müsaade etmemesine rağmen adliye binası içerisine zorla girmeye çalışarak kamu malına zarar veren ve görevli memura mukavemette bulanan avukat gruptan 8 kadın 6 erkek toplamda 14 şahsa, saat 16.00'da Sultanbeyli Dem Parti İlçe Binası önünde yasaklama kararına uymayıp korsan gösteri yapan ve görevli memurlara fiili mukavemet ederek 2 polis memurunun yaralanmasına sebebiyet veren 9 kadın 15 erkek 2 suça sürüklenen çocuk olmak üzere toplamda 26 şahsa, Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'na saat 18.00'da korsan gösteri yapmak isteyen 150 kişilik grup gelmiş, bahse konu gruba Esenyurt Kaymakamlığı tarafından yasaklama kararı olduğu tebliğ edilmiş, dağılmaları yönünde gerekli uyarılar yapılmış, meydanda ve farklı noktalarda dağılmamakta ısrar eden 20 kadın 67 erkek olmak üzere 87 şahsa, saat 19.15'de Sancaktepe ilçesi İnönü Mahallesi Demokrasi Caddesi üzerinde korsan gösteri yapan 5 şahsa, olmak üzere toplam 132 şahsa yakalama işlemi yapılmıştır" ifadelerine yer verildi.