İstanbul Valiliği, Van'daki olaylara ilişkin korsan gösteri yapan toplam 132 şahsın gözaltına alındığını açıkladı.
İstanbul Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul'un çeşitli ilçelerinde Van ilimizde yaşanan olaylara ilişkin yapılmak istenen korsan gösteri ve basın açıklaması girişimlerinde; saat 13.00'da Şişli ilçesi Çağlayan Adliyesinde Başsavcılık Makamının basın açıklamasına müsaade etmemesine rağmen adliye binası içerisine zorla girmeye çalışarak kamu malına zarar veren ve görevli memura mukavemette bulanan avukat gruptan 8 kadın 6 erkek toplamda 14 şahsa, saat 16.00'da Sultanbeyli Dem Parti İlçe Binası önünde yasaklama kararına uymayıp korsan gösteri yapan ve görevli memurlara fiili mukavemet ederek 2 polis memurunun yaralanmasına sebebiyet veren 9 kadın 15 erkek 2 suça sürüklenen çocuk olmak üzere toplamda 26 şahsa, Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'na saat 18.00'da korsan gösteri yapmak isteyen 150 kişilik grup gelmiş, bahse konu gruba Esenyurt Kaymakamlığı tarafından yasaklama kararı olduğu tebliğ edilmiş, dağılmaları yönünde gerekli uyarılar yapılmış, meydanda ve farklı noktalarda dağılmamakta ısrar eden 20 kadın 67 erkek olmak üzere 87 şahsa, saat 19.15'de Sancaktepe ilçesi İnönü Mahallesi Demokrasi Caddesi üzerinde korsan gösteri yapan 5 şahsa, olmak üzere toplam 132 şahsa yakalama işlemi yapılmıştır" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › İstanbul Valiliği, Van'daki olaylara ilişkin korsan gösteri yapan 132 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Elazığ'ın Ulukent Mahallesi'nde bir inşaatın 5. katına çıkan bir kadın, intihar girişiminde bulundu. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kadını ikna etmeye çalışırken, itfaiye ekipleri de tedbir amaçlı şişme branda açtı. Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından kadın ikna edilerek aşağı indirildi ve polis merkezine götürüldü.
Aydın'ın İncirliova ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmada, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 şüpheli üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. F.B'nin 8 suç kaydı ve Ş.Ö'nün ise bir suç kaydı olduğu belirlenen şüpheliler gözaltına alındı.
Bağlar Mahallesi'nde toplanan yüzleri maskeli terör örgütü PKK/KCK yandaşları, yollara çöp konteynerleri devirerek ve lastik yakarak gösteri düzenledi. Polisin uyarılarına rağmen taş atarak saldıran gruba polis TOMA ve biber gazı ile müdahale etti. Olaylara karışanların tespiti için çalışmalar devam ediyor.
Kayseri Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı tedbirleri çerçevesinde otobüs sürücüleri ve yolcularına yönelik emniyet kemeri denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde vatandaşlara bilgilendirme yapıldı.
Rize'nin Ardeşen ilçesinde meydana gelen kazada, 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Yaralılar, hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, TR Düşünce Kulubü'nün düzenlediği iftar programında Kent Konseyi ile ilgili oluşturulacak yeni yapıya dair bilgiler verdi. Amacın Bursa'yı demokrasi şehri yapmak olduğunu belirten Bozbey, Kent Konseylerinin yapısını değiştireceklerini söyledi.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde emniyet ekipleri, Hacı Yusuf Mahallesi'nde bulunan bir masaj salonunda fuhuş yapıldığını tespit ederek operasyon düzenledi. Operasyonda fuhuş yapanlar suçüstü yakalandı ve uyuşturucu ile suç geliri olarak değerlendirilen para ele geçirildi. Tutuklanan şüpheli cezaevine gönderildi ve masaj salonu 90 gün süreyle kapatıldı.
Balıkesir'in Levent Mahallesi'nde bir evde tadilat yapan 30 yaşındaki usta, ev sahibinin değerli hasır burma bileziğini çalarak kuyumcuda sattı. Polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli tutuklandı.
2019 yılından beri Bursa Kent Konseyi Başkanlığını sürdüren Şevket Orhan, mahalli idare seçimleri sonrasında görevinden ayrıldı. 2021-2024 çalışma döneminin son yürütme kurulu toplantısında veda eden Orhan, yeni başkana başarılar diledi.
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, son 3 ayda 7 mafya, 5 kaçakçılık ve 2 mali olmak üzere 14 suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen operasyonda kumar oynayan şahıslara 25 bin 620 TL idari para cezası uygulandı. Kuşadası Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İkiçeşmelik Mahallesi'nde bir adreste kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı ve operasyon düzenledi. 4 şahıs gözaltına alındı ve 16 bin 280 TL nakit para ile oyun kağıdı ele geçirildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?