İstanbul ve Bartın'da Sahte Silah Ruhsatı Operasyonu: 8 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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İstanbul ve Bartın'da Sahte Silah Ruhsatı Operasyonu: 8 Şüpheli Yakalandı

İstanbul ve Bartın'da düzenlenen operasyonda, İstinye Devlet Hastanesi'nin güvenlik görevlisi olarak çalışan 8 şüpheli sahte silah ruhsatı almak üzere oynama yaparak para karşılığı ruhsat almalarına aracılık ettikleri gerekçesiyle yakalandı. Operasyonda, 4 tabanca, 1 yivsiz tüfek, 850 mermi ve 6 sahte silah ruhsatı ele geçirildi.

05.07.2024 11:13
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İstanbul ve Bartın'da düzenlenen sahte silah ruhsatı operasyonunda aralarında İstinye Devlet Hastanesi'nin güvenlik görevlisi olarak çalışan şahısların da bulunduğu 8 şüpheli yakalandı. Operasyonda gözaltına alınan hastane güvenlik görevlilerinin, ilk defa silah ruhsatı almak üzere sağlık raporu için hastaneye başvuran kişilere, başkasına ait eski tarihli bir silah ruhsatı fotokopisi üzerinde oynama yaparak para karşılığı ruhsat almalarına aracılık ettikleri anlaşıldı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan sahte silah ruhsatı soruşturması kapsamında yeni bir çalışma gerçekleştirdi. İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bulunan İstinye Devlet Hastanesi yetkilileri, verilen bazı silah ruhsatlarındaki belgelerin sahte olabileceğinin değerlendirilmesi üzerine iç soruşturma başlattı. Hastane yetkilileri, verilen silah ruhsatlarında 'resmi belgede' oynama olup olmadığının araştırılması için müfettiş görevlendirildi. Müfettişlerin yaptıkları incelemelerde verilen sağlık raporlarında bazı usulsüzlük ve sahtecilik tespit ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Hastane yetkilileri tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusu üzerine harekete geçen İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yürütülen çalışmalar kapsamında, bazı kişilere ruhsat için verilen sağlık raporunda şaibe tespit etti. Sağlık raporundaki belgenin eski bir ruhsat sahibine ait olan belge fotokopisi olduğu anlaşılınca çalışma genişletildi.

Güvenlik görevlilerinin şebeke halinde hareket ettikleri anlaşıldı

Nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik yapanların, hastanede görevli güvenlik personeli olduğu belirlendi. Şebeke halinde hareket ettikleri anlaşılan güvenlik görevlilerinin, ilk defa silah ruhsatı almak için hastaneye başvuran kişilere kendilerine ait olmayan eski tarihli bir silah ruhsatı fotokopisinden yararlanılarak "yenileme ruhsatı" almak üzere sağlık raporlarından olumlu sonuç almaları için kolaylık yaptıkları tespit edildi. Güvenlik görevlilerinin, para karşılığında başvurdukları bu yöntem sayesinde yeni silah ruhsatı alacak kişilere uygulanan kapsamlı doktor kontrollerini atlayarak, sağlık kurulunda görevli doktorlara 'daha önceden silah ruhsatları varmış' izlenimi uyandırdıkları ve bu nedenle kontrollerin daha hafif muayeneler şeklinde gerçekleştirdikleri iddia edildi. Kapsamlı doktor kontrollerine girdikleri takdirde silah ruhsatı almaya haiz olmayan kişilerin, kullanılan sahtecilik yöntemleriyle silahlanmalarına yol açıldığı ortay çıkarıldı.

Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı

Yapılan teknik ve fiziki takibin sonunda aralarında bir mahalle muhtarı ile hastanede görevli güvenlik görevlilerinin de olduğu şebekeye yönelik İstanbul ve Bartın'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Önceki gün yapılan operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Aramalarda 4 tabanca, 1 yivsiz tüfek, bu silahlara ait 850 mermi ve 6 silah ruhsatı ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 8 kişinin polisteki ifade işlemleri devam ederken, sahte silah ruhsatlarının iptal edildiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul ve Bartın'da Sahte Silah Ruhsatı Operasyonu: 8 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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