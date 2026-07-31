İstanbul ve Bursa'da Suç Örgütlerine Operasyon - Son Dakika
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İstanbul ve Bursa'da Suç Örgütlerine Operasyon

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İstanbul ve Bursa'da 7 suç örgütüne yönelik operasyonda 28 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul ve Bursa'da 7 ayrı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 28 şüpheli emniyetten adliyeye sevk edildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün desteğiyle başta İstanbul olmak üzere ülke genelinde ve uluslararası alanda faaliyet gösteren 'yeni nesil' organize suç örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma yürütmüştü.

İstanbul, Bakırköy ve Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yapılan çalışmaların sonunda, Başakşehir, Güngören, Avcılar, Maltepe, Fatih, Esenyurt, Kağıthane ve Bağcılar ilçelerinde çok sayıda farklı suça bulaştıkları tespit edilen 7 ayrı çeteye mensup 28 şüpheli, 28 Temmuz Salı günü İstanbul ve Bursa'da düzenlenen operasyonda yakalanmıştı.

4 gün boyunca İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında tutulan 28 zanlının polisteki sorguları tamamlandı. Zanlılar bu sabah soruşturmaların yürütüldüğü savcılıklara sevk edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa İstanbul ve Bursa'da Suç Örgütlerine Operasyon - Son Dakika

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