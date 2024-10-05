İşte sur canisinin katlettiği Ayşenur Halil - Son Dakika
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3.Sayfa

İşte sur canisinin katlettiği Ayşenur Halil

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İstanbul'da Edirnekapı surlarında İkbal Uzuner'i öldürüp başını caddeye atan Semih Çelik'in, vahşi cinayetten yarım saat önce öldürdüğü 19 yaşındaki Ayşenur Halil'in de fotoğrafı ortaya çıktı.

05.10.2024 21:39  Güncelleme: 22:16
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İstanbul'un Fatih ilçesinde dün yaşanan olay gündeme bomba gibi düştü. Edirnekapı surlarının üzerine çıkan 19 yaşındaki Semih Çelik, aynı yaştaki İkbal Uzuner'i öldürdükten sonra genç kızın başını kesip annesinin önüne attı. Ardından katil zanlısı surlardan atlayarak canına kıydı. Çelik'in kan donduran olaydan yarım saat önce de 19 yaşındaki Ayşenur Halil'i öldürdüğü tespit edildi.

GÖZYAŞLARIYLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDILAR

Her iki genç kız da bugün gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Çelik'in katlettiği kurbanlardan olan Ayşenur Halil'in de fotoğrafı ilk kez ortaya çıktı.

İşte hayatının baharında katledilen Ayşenur Halil:

İşte sur canisinin katlettiği Ayşenur Halil
İşte sur canisinin katlettiği Ayşenur Halil
İşte sur canisinin katlettiği Ayşenur Halil

Semih Çelik, Edirnekapı, İstanbul, Güvenlik, 3-sayfa, Cinayet, Fatih, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İşte sur canisinin katlettiği Ayşenur Halil - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Türk Ak:
    Psikolojik sorunlar içerisinde olan birisinin yapmış oldugu canilik bunu devlete bağlamayın 68 38 Yanıtla
  • selçuk çelik:
    Allah neden böyle camilerin belasını vermiyor anlamıyorum.Böyle pislikler,Allah,tan belalarını bulmadıgı sürece bu mazlum insanlara yazık oluyor.Artık görüyorum,ki Kötülük yapanın yanına kâr kalıyor maalesef. 25 31 Yanıtla
  • Mauro Sicardi:
    Lan ne oluyor en kötüsü de hiçbir kesimden tepki yok, eğer bugün bunlara tepki göstermezsek sesimizi yükseltip toplumsal mesaj vermezsek bunlar bizim iyi günlerimiz. idam şart artık 51 5 Yanıtla
  • Adem GS:
    surlardan atlayarak canına kıydı ne demek..geberdi yada telef oldu diye yazacaksınız... 37 0 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Yazık kıza 32 4 Yanıtla
  • Kadir Can:
    Gençler kızlar böyle canilerle ruh sağlığı bozuk insnalara slm dahi vermeyin okulunuza bakın sevgili bunlar boş işler daha çok küçüksünuz ailenizle vakit geçirin böyle aşağılık insanlar yaklasmayin ailenizle sorunlarınızı paylaşın 15 1 Yanıtla
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