Mika Raun Can, kadın cezaevine götürüldü

Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Mika Raun Can'ın Marmara Kadın Cezaevi'nde özel koğuşa alındığı, Can'ın daha önce erkek olduğu için böyle uygulama yapıldığı öğrenildi. Ayrıca Can ifadesinde, "Yaklaşık 20 gün önce Amsterdam'da uyuşturucu madde kullandım. Orada bulunan ketten yedim." sözleriyle uyuşturucu kullandığını itiraf etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında yakalanan sosyal medya fenomeni Mika Raun Can'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

MİKA RAUN CAN TUTUKLANDI

Şüpheli sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Savcılıktaki ifadesi tamamlanan Mika Raun Can, tutuklanması istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, Can'ın, "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

KADIN CEZAEVİ'NE GÖTÜRÜLDÜ

Mika Raun Can'ın Marmara Kadın Cezaevi'nde özel koğuşa alındığı öğrenildi. Can'ın daha önce erkek olması nedeniyle bir karar alındığı belirtildi.

"20 GÜN ÖNCE UYUŞTURUCU KULLANDIM"

Öte yandan Mika Raun Can savcılığa verdiği ifadede uyuşturucu kullandığını itiraf etti. Can ifadesinde şunları söyledi:"İfademin başında belirtmek isterim ki yaklaşık 20 gün önce Amsterdam'da uyuşturucu madde kullandım. Orada bulunan ketten yedim. Erkek arkadaşım Batuhan Can da benimle birlikte ketten yedi. Kendisi ile 3 yıldır birlikteliğimiz vardır. Uyuşturucu madde kullandığım için pişmanım.

"HAMİLELİK VİDEOSUNU EĞLENMEK İÇİN ÇEKMİŞTİM"

Göstermiş olduğunuz videodaki olayı anlatacak olursam "Kadın doğuma giden kadın uyandı, soluğu jinekoloğa aldı" cümlemi kullanmam nedeni kadın doğum doktorum Meltem hanıma gittiğimi böyle bir video çekmekti. Amacım kimse ile dalga geçmek, kendimi hamile göstermek değildi. Bu videoyu eğlenmek için çekmiştim.

Diğer bir videoyu anlatacak olursam "kocam, hamile olduğumda bak nasıl gözüküyorum gel bak, görüntüm şaka mı ya, bebeğimiz şaka mı ya, ne kadar güzel oluyorum" … bu videoyu 1,5 yıl önce çekmiştim. Çekme amacım hamile kadınlarla dalga çekmek değildi. Belli bir amaç için çekmedim.

Gözaltına alındığımda TCK 191 ve TCK 216 suçlarından gözaltına alındığımı biliyordum. Ancak şu an fuhuş suçu ve uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma suçlarından da gözaltına alındığımı şimdi öğrendim.

"FUHUŞ" SUÇLAMALARINI REDDETTİ

Bununla ilgili savunmamı yapacak olursam; hayatımın hiçbir döneminde kimseyi fuhşa teşvik etmedim, aracılık edip para kazandırmadım. Uyuşturucu madde kullanılmasını kolaylaştırma suçu yönünden savunmam yurt dışında uyuşturucu madde kullandığımı kabul ettim. Ancak evimde uyuşturucu partileri düzenlemedim. Diyeceklerim bundan ibarettir."