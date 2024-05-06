İstinaf Mahkemesi, 6 yaşındayken evlendirilen çocuğun cezasını az buldu - Son Dakika
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İstinaf Mahkemesi, 6 yaşındayken evlendirilen çocuğun cezasını az buldu

İstinaf Mahkemesi, 6 yaşındayken evlendirilen çocuğun cezasını az buldu

İstinaf mahkemesi, 6 yaşındayken evlendirilen H.K.G. davasında verilen cezaların az olduğunu belirterek kararı bozdu. Sanıkların yeniden hakim karşısına çıktığı duruşma, sanık avukatlarının mazeret sunması nedeniyle ertelendi.

06.05.2024 14:18  Güncelleme: 14:20
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İstinaf mahkemesinin cezayı az bulduğu 6 yaşındayken evlendirilen H.K.G. davasında, Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel, bugün yeniden hakim karşısına çıktı. Sanık avukatlarının mazeret sunması nedeniyle duruşma ertelendi.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 23 Ekim 2023'te görülen karar duruşmasında, tutuklu sanık Kadir İstekli 30 yıl, baba Yusuf Ziya Gümüşel 20 yıl ve anne Fatıma Gümüşel ise 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, sanıklara verilen cezanın arttırılması gerektiğini belirterek kararı bozdu. Mahkeme, sanık Kadir İstekli'nin 2004-2013 yılları arası için 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' 2020 yılı için ise 'Eşe karşı nitelikli cinsel saldırı' suçlarından 2 ayrı ceza verilmesi gerekirken, tek bir suçtan cezalandırma yapıldığı değerlendirildi. Sanık anne ve baba Gümüşel için ise anne ve baba olmaları nedeniyle yasa gereğince arttırım yapılması gerektiğini kaydetti. Baba Yusuf Ziya Gümüşel, anne Fatıma Gümüşel ve imam nikahlı eş Kadir İstekli bugün yeniden hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanık Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli duruşmada hazır edilirken, tutukluluğa yönelik yakalama kararı bulunan anne Fatıma Gümüşel ise duruşmaya katılmadı. Sanık avukatlarının mazeret sunmaları nedeniyle duruşma, 10 Haziran tarihine ertelendi.

Ne olmuştu

30 Ocak 2023 tarihinde 6 yaşında H.K.G'nin evlendirilme iddialarına ilişkin ilk duruşma gerçekleşti. Dosyaya yayın yasağı ve gizlilik kararı getirildi. Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 23 Ekim 2023 tarihinde karara bağlanan davada Kadir İstekli 30 yıl, Yusuf Ziya Gümüşel 20 yıl ve Fatıma Gümüşel ise 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstinaf Mahkemesi, 6 yaşındayken evlendirilen çocuğun cezasını az buldu - Son Dakika

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