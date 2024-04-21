İstinat duvarı çökmüş 5 katlı bina tahliye edilmişti: Onarım çalışmaları başladı - Son Dakika
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İstinat duvarı çökmüş 5 katlı bina tahliye edilmişti: Onarım çalışmaları başladı

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sokak ile inşaat temelini ayıran istinat duvarı çökmüş 5 katlı bina ve zemin kattaki fırının tedbirden tahliye edilmişti. İstinat duvarında onarım çalışmaları başladı.

21.04.2024 13:28  Güncelleme: 13:39
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İstinat duvarı çökmüş 5 katlı bina tahliye edilmişti: Onarım çalışmaları başladı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sokak ile inşaat temelini ayıran istinat duvarı çökmüş 5 katlı bina ve zemin kattaki fırının tedbirden tahliye edilmişti. İstinat duvarında onarım çalışmaları başladı.

Bekirdere Mahallesi Sabır Sokak'ta 19 Nisan Cumartesi gecesi meydana gelen olayda, kot farkıyla inşaat temeli ile sokağı ayıran istinat duvarının bir bölümü sağanak sebebiyle çöktü. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmasıyla bölgeye itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri şeritle sokağa giriş ve çıkışları kapattı. Yapılan incelemelerin ardından istinat duvarının üst kısmındaki 5 katlı binadaki 5 daire ve zemin kattaki fırın tedbir amaçlı tahliye edildi. Yolun tamamen çökmemesi için iş makinesinin kepçesiyle destek verildi.

Öte yandan, 12 Kasım 2023'te istinat duvarı çökmüş sokaktaki hafifi ticari araç inşaat temeline devrilmişti. İzmit Belediyesi ekiplerinin geçen 5 ayda istinat duvarını onardığı sokağın araç ve yayaya trafiğine açıldığı kaydedildi. İstinat duvarı yanındaki bir diğer beton duvarda açılmaların yaşandığı ve iki gece önce de istinat duvarıyla birlikte çökmelerin meydana geldiği bildirildi.

İzmit Belediyesi ekipleri bugün sabah saatlerinde istinat duvarını onarmak için çalışmalara başladı. Öte yandan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU ekipleri de hasar gören boruların tamir çalışmalarını yürütüyor. İstinat duvarının onarımının tamamlanmasının ardından vatandaşlar dairelerine girebilecek.

İstinat duvarı çökmüş 5 katlı bina tahliye edilmişti: Onarım çalışmaları başladı
Kaynak: İHA

Kocaeli, Belediye, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstinat duvarı çökmüş 5 katlı bina tahliye edilmişti: Onarım çalışmaları başladı - Son Dakika

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