İsveç'te yapımı devam eden su parkı alev alev yandı - Son Dakika
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İsveç'te yapımı devam eden su parkı alev alev yandı

İsveç'in Gothenburg kentinde lunaparkta yapımı devam eden bir su parkında yangın çıktı. Binanın dışındaki su kaydırağında başlayan yangın kısa sürede tüm binayı sararken, art arda patlamalar yaşandı. Gökyüzünü kaplayan duman bulutu kilometrelerce uzaklıktan görüldü. Olayda yaralanma yaşanmadı.

12.02.2024 17:14  Güncelleme: 17:15
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İsveç'in Gothenburg kentinde yapımı devam eden su parkında çıkan yangın nedeniyle korku dolu anlar yaşandı.

İsveç'te yapımı devam eden su parkı alev alev yandı

SU PARKI ALEVLERE TESLİM OLDU

İsveç'in Gothenburg kentinde bir lunaparka inşa edilen su parkında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında parkta ziyaretçi bulunmadığı ve yaralanma yaşanmadığı belirtildi. Binanın dışındaki su kaydırağında başlayan yangın, kısa süre tüm binayı sardı. Yangın sırasında art arda patlamalar meydana gelirken, gökyüzüne yükselen siyah duman bulutu kilometrelerce uzaklıktan görüldü.

İsveç'te yapımı devam eden su parkı alev alev yandı

BÖLGE TAHLİYE EDİLDİ

Alevlerin hızla yayılması nedeniyle parkın çevresindeki otel ve ofisler tahliye edildi. Kurtarma hizmetleri sözcüsü Klas Lüppert, "İnşaatta çok fazla plastik malzeme var. Bu nedenle dumanı solumak sağlıklı değil" dedi. Bölgede halk sağlığı uyarısı yayınlanırken halka, kapalı alanlara girip tüm pencere ve kapıları kapatmaları çağrısı yapıldı.

İsveç'te yapımı devam eden su parkı alev alev yandı

BAHARDA AÇILMASI PLANLANIYORDU

Gothenburg'un en popüler turistik mekanlarından biri olan Liseberg lunaparkında yer alan ve bin 750 kişilik kapasitesi bulunan Oceana su parkının bahar mevsiminde açılması planlanıyordu. Şehir merkezinde 1923 yılında açılan Liseberg lunaparkı, her yıl yaklaşık 3 milyon ziyaretçisi ağırlıyor.

İsveç'te yapımı devam eden su parkı alev alev yandı
İsveç\'te yapımı devam eden su parkı alev alev yandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İsveç'te yapımı devam eden su parkı alev alev yandı - Son Dakika


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