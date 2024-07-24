İtfaiye ekipleri devrilen kamyonette sıkışan 2 kişiyi kurtardı

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Devrilen kamyonette sıkışan 2 kişiyi itfaiye ekipleri böyle kurtardı

BURSA - İznik- Yenişehir yolu üzerinde sürücünün kontrolünden çıkarak yol kenarına devrilen kamyonette sıkışan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, İznik-Yenişehir yolu üzerinde meydana geldi. Yenişehir'den İznik'e giden Muhammed Çekil idaresindeki 01 JE 292 plakalı inşaat malzemeleri taşıyan kamyonet, sürücünün kontrolünden çıkarak yol kenarında devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü Muhammed Çekil araçtan çıkarken, araçta sıkışan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafında kurtarıldı. Yaralılar olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.