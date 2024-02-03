3.Sayfa

İYİ Parti eski ilçe başkanına silahlı saldırı olayında 1 kişi tutuklandı

Silahlı saldırıda yaralanan eski başkan: "Allah, jandarma ve polisimizden razı olsun"

ANTALYA - Eski İYİ Parti Manavgat İlçe Başkanı Hüseyin Ergen'in uğradığı silahlı saldırı olayıyla ilgili yakalanan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ergen, "Devletimiz var olsun. 48 saatlik süreçte bize devlet babamızın olduğunu hissettirdiler" dedi.

Uğradığı silahlı saldırı sonucu ayağından yaralanan eski İYİ Parti Manavgat İlçe Başkanı Hüseyin Ergen, saldırıya uğradığı evinin önünde basın toplantısı düzenledi. Ergen, "Dün yaşadığım olay gerçek anlamda talihsiz bir olaydı. Ben saat 13.00 sıralarında evimdeydim. Eşimle çocuklarımla birlikte. Taziye yerine gittim. Yarım saat, 45 dakika orada geçirdim. Daha sonra eşim beni aradı pazara gidelim dedi. Ben de bunun üzerine taziye alanından çıkarak evimin önüne geldim. Eşimi de yolda gelirken aradım hazırlan aşağıya gel seni araçta bekliyorum dedim. Bugüne kadar bugüne kadar sicilim hiç bozulmadı. Karakol görmemiş bir insanım. Musibeti olmayan bir insanım. Ailesiyle işiyle kendi dünyasıyla mutlu olmaya çalışan bir vatandaşım. Eşimi aracın içerisinde beklerken beklemediğim bir anda bir saldırıya uğradım" dedi.

"Şok yaşadım"

"Evet bu bir saldırı ama göğüs göğse karşılıklı bir saldırı değildi" diyerek sözlerini sürdüren Ergen, "Hiç beklemediğiniz bir anda birilerinin sizi infaz etmesinden başka bir şey değil. Tabii bunun şokunu başta yaşadım. Arabamın sağ camının aralığından bir silah girdiğini gördüm. Yine işin başında hiçbir düşmanım, kimseyle bir husumetim, alacak verecek sorunum olmadığı için veyahut hayatım boyunca karakolluk olmadığım için bunun hakkında bir tehdit almadım. Kimseyle bir sorun yaşamadım. Bizi Manavgat'ta bilen bilir. Ilımlı insanız, sorunları büyütmeyiz. O yüzden bir şok yaşadım. ve kim olduğunu bilmediğim işte o malum şahıs aracın içerisine 4 el ateş ederek beni yaralama öngörüsünde bulundu. Ama verilmiş sadakam varmış gerçekten o dört el sıktığında silahı tutukluluk yaptı. Silah tutukluluk yapınca ben de işin ciddiyetini anladım. Araçtan dışarıya çıktım araçtan dışarıya çıkınca malum şahıs benimle birlikte aracın etrafında nişan olarak bana ateş etmeye çalıştı. Ben manevra yaparak malum şahsın mermisini azaltmaya çalıştım. Ben o tarafa giderken o bu tarafa gelirken olayını heyecanıyla arkadan silah tutukluk yaptı ama bir yandan koşturuyor silaha içeriye alıp yine beni orada ona verilen görevi tamamlamaya çalışıyordu. Orta alanda sol bacağımdan bir mermi girdi arka tarafından çıktı bu 2 cm 3 cm yukarı gelse atar damar var oraya gelse hastaneye gitmeniz bile mümkün değil. Allah'ıma şükürler olsun zor bir durumun içerisinden çıktım" diye konuştu.

"Kolluk kuvvetlerimizden Allah razı olsun"

Olay sonrası polis ve jandarmanın hep yanında olduğunu dile getiren Ergen, "Bana bu konuyla alakalı kolluk kuvvetlerimiz Jandarma'mız polislerimiz, Allah hepsinden razı olsun. Dünden beri uyumayan arkadaşları biliyorum sırf bu işle ilgilenmek için. Her bir vatandaş için bunu yaparlar onlara sonsuz teşekkür ediyorum. Devletimiz var olsun 48 saatlik süreçte bize devlet babamızın olduğunu hissettirdiler. Buradan bütün polislerimizi jandarmamıza kolluk kuvvetlerimizi bu süreçte bizlerin yanında olduğu için her birine çok teşekkür ediyorum var olsunlar. Neden bu oldu, niye bu oldu; işin garip tarafına baktığım zaman benim alacak verecek ile ilgili hiçbir durum olmadı. Ne olur ne biter uzun vadede Devletimizin polisleri, jandarmaları bu konunun sonuna kadar takipçisi olup araştıracaklar. Hiçbir siyasi partiyi zan altında alma gibi bir durumum yok. Sağ olsunlar bizi sevenler buraya geldi hepsine teşekkür ediyorum. Siyaset insan odaklıdır. Siyaset insanın derdini çözmektir. Siyaset memlekette iyi adam olmaktır. Hiçbir partiyi zan altında almak istemiyorum. Yaşadıklarımız zor ama biz bunun sonuna kadar arkasındayız. Benim yerimde çocuklarım da olabilirdi. Çocuklarım ya da eşim yanımda olabilirdi. Böyle bir durumun geri dönüşü yok. Ben 13 yaşında babasını kaybetmiş bir adamım. Bunu 3 çocuğum da yaşayabilirdi. Hiç kimseden çekincemiz yok ama zorumuza gidiyor bazı şeyler. Bu işin sonunda hep birlikte göreceğiz. Elbet bu işin sonunda iyiler kazanacaktır" dedi.

İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya ise, dün bir insanın hayatına kast edildiğine dikkat çekerek, olayın faillerinin en kısa sürede bulunarak cezalandırılması için ellerinden gelen çabayı harcayacaklarını dile getirdi.

Şüphelilerden biri yakalanıp tutuklandı

Öte yandan olaya karışan şüphelilerden bir kişi yakalandı. İfadesinin ardından mahkemeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın faili olan diğer 2 kişinin yakalanması için ise çalışmalar devam ediyor.