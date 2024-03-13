Bahçelievler'deki ofisinde tartıştığı kardeşi tarafından bıçaklanan eski İYİ Parti 27. Dönem Milletvekili Ahmet Çelik'in kardeşi Kemal Çelik 'Kasten Yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İYİ Parti 27. Dönem eski Milletvekili Ahmet Çelik (67), Bahçelievler'deki ofisinde tartışmaya başladığı kardeşi Kemal Çelik (64) tarafından iki yerinden bıçaklandı. Kemal Çelik, abisini bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçmış, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Ahmet Çelik hastaneye kaldırılırken, Kemal Çelik polis ekipleri tarafından yakalanmıştı.
'Kasten Yaralama Suçundan' tutuklandı
Karakolda ifadesi alınan Kemal Çelik, Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Kemal Çelik, işlemlerinin ardından 'Kasten Yaralama Suçundan' tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › İYİ Parti Milletvekili Ahmet Çelik, kardeşi tarafından bıçaklandı - Son Dakika
Amasya'nın Merzifon ilçesinde bulunan bir çiftlikte çıkan yangında, traktörden çıktığı iddia edilen kıvılcımlar samanlığa ve ağılın çatısına sıçradı. Alevler hızla büyüyerek çiftliği küle döndürdü. Yangında 150 koyun ve 3 büyükbaş hayvan telef oldu. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ve yangınla ilgili inceleme başlattı. Çiftlik sahibi büyük zararlarının olduğunu belirterek yardım talebinde bulundu.
Samsun'da bir kişiyi internetten araç kiralama vaadiyle dolandıran şahıs, yargılandığı mahkemece 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Muhammet A., internette ilan veren Abdulkadir G. ile iletişim kurarak hesabına bin lira gönderdi. Dolandırıldığını anlayan Muhammet A. şikayetçi oldu ve Abdulkadir G. hakkında dava açıldı. Abdulkadir G. mahkemece 4 yıl 2 ay hapis ve 20 bin 820 TL adli para cezasına çarptırıldı.
Kayseri'nin Akkışla ilçesinde bulunan bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen bir kadın hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın söndürülürken, kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Merkez Yıldırım, Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinde sabah saatlerinde etkisini gösteren ve hayatı olumsuz etkileyen şiddetli yağmur, zaman zaman yerini doluya bıraktı. O anlar saniye saniye amatör kameraya yansırken, yağan dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı. - BURSA
Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen olayda, Mehmet K. içtiği kolonyadan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, kırmızı ışık ihlali yapan tırın çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza, Alanya-Manavgat D-400 karayolunda Kızılağaç kavşağında meydana geldi. Yola çıkan otomobile tırın ön bölümden çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Çankırı'da polis ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, çeşitli suçlardan aranan 43 kişi yakalandı. Denetimlerde ayrıca düzensiz göçmenler ve kaçak eşyalar da ele geçirildi. Trafik denetimlerinde ise birçok araç trafikten men edildi ve sürücülere cezai işlem uygulandı.
Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 otomobil ile elektrikli motosiklet çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Adana'nın Pozantı ilçesinde şubatta gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 16 şüpheli yakalandı. Polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 21 bin 704 araç kontrol edildi. Yakalanan şüphelilerle birlikte ruhsatsız tabanca, av tüfeği, esrar, sentetik uyuşturucu, uyuşturucu hap ve kaçak akaryakıt ele geçirildi. Pozantı Kaymakamı Fatih Karamahmut, ilçenin huzur ve güvenliği için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını belirtti.
Erzurum'da meydana gelen ve 3 aracın karıştığı trafik kazasında 14 kişi yaralandı. Kazada çarpışmanın etkisiyle hem halk otobüsü hem de minibüste bulunan yolcular çeşitli yerlerinden yaralandı. Kaza yerindeki ağır yaralılara müdahale eden sağlık ekipleri daha sonra 14 yaralıyı ambülanslarla Şehir Hastanesi ve Üniversite Hastanesi'ne kaldırdı. Polisin kaza ile ilgili inceleme ve soruşturması devam ediyor.
Kastamonu'da polis ekipleri tarafından durdurulan araçta yapılan aramada 11 bin 87 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı ve tutuklandı.
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