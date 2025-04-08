İzinsiz Yürüyüşlere Katılan 139 Şüpheliye 3 Yıla Kadar Hapis Talebi - Son Dakika
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İzinsiz Yürüyüşlere Katılan 139 Şüpheliye 3 Yıla Kadar Hapis Talebi

İstanbul'da izinsiz yürüyüşlere katıldıkları iddia edilen 139 şüpheliye, 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet' suçundan 3'er yıla kadar hapis cezası isteniyor. İddianamede, şüphelilerin yasaklı olunan bir alanda toplanarak eylem gerçekleştirdikleri belirtiliyor.

08.04.2025 16:43
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İzinsiz yürüyüşlere katıldıkları iddia edilen 139 şüpheliye 3'er yıla kadar hapis talebi

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik terör ve yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmaları izinsiz gerçekleştirdikleri eylemlerle protesto ettikleri iddia edilen 139 şüpheliye 3'er yıla kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik terör ve yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmaları yasak kararına uymayarak izinsiz gerçekleştirdikleri eylemlerle protesto ettikleri iddia edilen 139 şüpheliye yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 139 kişi 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

Hazırlanan iddianamede, Fatih'te bulunan Bozdoğan Kemerleri etrafında toplanan kalabalığa İstanbul Valiliği'nce alınan yasaklama kararı emniyet ekiplerince aktarıldığı, kalabalığın dağılmaları yönünde yapılan uyarılara rağmen dağılmamakta ısrar ettikleri, yapılan uyarı ve ikazlara riayet etmeyerek dağılmamaları üzerine soruşturma başlatıldığı anlatıldı.

Yasaklama kararına rağmen toplanan kalabalığın dağılmamakta ısrar ettikleri belirtildi

Hazırlanan iddianamede, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik terör ve yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında CHP organizesinde 19 Mart ile sonraki günlerde İBB binası önünde ve Saraçhane parkına toplanma çağrılarının yapıldığı, çağrı sonrası oluşması muhtemel olaylara karşı emniyet ekiplerince tedbir alındığı, 4 gün süre ile verilen yasaklama kararının tebliğ edilmesine rağmen toplanan kalabalığın dağılmamakta ısrar ettikleri kaydedildi.

Taş, sopa, şişe, yanıcı ve yakıcı maddeler ile sert cisimler atıldığı aktarıldı

Polis hattına saldırarak taşkınlık gösteren kalabalığa hitaben ses yayın araçları marifetiyle duyabileceği şekilde uyarılar yapıldığının aktarıldığı iddianamede, dağılmamakta direnmeleri üzerine alanda bulunan kalabalığa orantılı müdahale edildiği ve şüphelilerin yakalamasının yapıldığı kaydedildi. İddianamede ayrıca, ekiplere kalabalık tarafından görüşü engellemek maksadıyla lazer tutulduğu, ayrıca taş, sopa, şişe, yanıcı ve yakıcı maddeler ile sert cisimler atıldığı da kaydedildi.

Şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde birlikte hareket ettiklerinin aktarıldığı iddianamede, şüpheliler hakkında ayrıca 'görevi yaptırmamak için direnme' ve 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlarından ayrıca soruşturma yürütüldüğü de ifade edildi.

3'er yıla kadar hapis talebi

Hazırlanan iddianamede, 139 şüphelinin 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet' suçundan 6'şar aydan 3'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

Kaynak: İHA

Politika, İstanbul, 3-sayfa, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İzinsiz Yürüyüşlere Katılan 139 Şüpheliye 3 Yıla Kadar Hapis Talebi - Son Dakika

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