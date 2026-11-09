İzmir Aliağa\'daki HABAŞ demir çelik fabrikasında patlama sonrası yangın çıktı

İzmir Aliağa'daki HABAŞ demir çelik fabrikasında patlama sonrası yangın çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir-Çelik Fabrikası'nda saat 12.00 sıralarında patlama meydana geldi ve yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edilirken fabrika drone ile havadan görüntülendi.
İzmir'de Demir Çelik Sanayi Bölgesi'ndeki HABAŞ (Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi AŞ) demir çelik fabrikasında patlama meydana geldi. Olayın yaşandığı fabrika, drone ile havadan görüntülendi.
Aliağa ilçesi Yeni Foça yolu üzerindeki HABAŞ Demir-Çelik Fabrikası'nda saat 12.00 sıralarında patlama meydana geldi. Şiddetli patlama sonrası yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayın gerçekleştiği fabrika, drone ile havadan görüntülendi.
Kaynak: İHA
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