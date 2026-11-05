İzmir Bayındır'da şantajla tehdit eden örgüte düzenlenen operasyonda 6 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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İzmir Bayındır'da şantajla tehdit eden örgüte düzenlenen operasyonda 6 şüpheli tutuklandı

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İzmir Bayındır\'da şantajla tehdit eden örgüte düzenlenen operasyonda 6 şüpheli tutuklandı
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İzmir Bayındır\'da şantajla tehdit eden örgüte düzenlenen operasyonda 6 şüpheli tutuklandı
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İzmir'in Bayındır, Tire ve Torbalı ilçelerinde iş insanlarını şantaj ve kurşunlamayla tehdit edip para isteyen örgüte operasyonda 6 şüpheli tutuklandı. Yurt dışında firari örgüt liderinin kırmızı bültenle aranması için işlem başlatıldığı öğrenildi.

İzmir'in Bayındır, Tire ve Torbalı ilçelerinde iş insanlarını şantaj ve iş yeri kurşunlama yoluyla tehdit ederek para talebinde bulunan suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli tutuklandı. Operasyon kapsamında örgüt liderinin kırmızı bültenle aranması için resmi süreç başlatıldı.

Bayındır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Bayındır, Torbalı ve Bornova ilçe emniyet müdürlükleri ekiplerince eş zamanlı operasyonlar yapıldı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Çalışmalar neticesinde, 5 Eylül günü Bayındır ilçesinde gerçekleştirilen iş yeri kurşunlama olayına karışan 2 şüpheli, 15 Ekim'de tarihinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Devam eden soruşturma kapsamında 2 Kasım günü örgüt yöneticilerinin de içerisinde bulunduğu 4 şüpheli daha yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen bu zanlılar da mahkemece tutuklandı.

Operasyonlar sonucunda toplamda 6 şüpheli tutuklanmış olurken, yurtdışında firari konumda bulunan örgüt liderinin kırmızı bülten ile aranması için işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA
Bayındır3. SayfaTorbalıGüncelİzmirTireSon Dakika

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