İzmir'de 102 Kg Uyuşturucu Operasyonu

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İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 102 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı

İZMİR - İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir eve yapılan operasyonda 102 kilo 50 gram bonzai ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bayraklı ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapıldığına dair elde edilen istihbarı bilgiler çerçevesinde bir eve operasyon yapıldı. Yapılan aramalarda 'Torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına dağıtılacağı tespit edilen 102 kilo 50 gram bonzai ele geçirildi. Şimdiye kadar İzmir'de tek seferde ele geçirilen en yüklü bonzai operasyonu kapsamında Z.U.E isimli şüpheli şahıs gözaltına alındı. Emniyete sevk edilen Z.U.E polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.