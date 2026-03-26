İzmir\'de 2 Şüpheli Yakalandı

İzmir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 1 yıldır aranan 2 şüpheli, düzenlenen operasyonla saklandıkları evde yakalandı.

Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan S.P.'nin (50) izini sürdü. Ekipler, uyuşturucu ticareti ve silahla birden fazla kişiyle birlikte konutta geceleyin yağma suçlarından toplam 15 yıl hapis cezası bulunan S.P. (26) isimli şahsı da takibe aldı. Yaklaşık bir yıldır firari olarak aranan şüphelilerin Örnekköy Mahallesi'nde bir adreste saklandığı tespit edildi. Belirlenen adrese düzenlenen baskında her 2 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adli makamlara sevk edildi. - İZMİR