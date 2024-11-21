3 polisin yaralandığı çatışma, iki grup arasındaki pornografik görüntü kavgasından çıkmış - Son Dakika
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3 polisin yaralandığı çatışma, iki grup arasındaki pornografik görüntü kavgasından çıkmış

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İzmir'in Seferihisar ilçesinde, silahlı çatışma ihbarına giden polis ekibine ateş açılması sonucu 3 polis memurunun yaralanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bilgiler ortaya çıktı. Yaşanan olayın nedeninin, Pamirler ve Çelikler adlı iki grup arasında başlayan ve pornografik görüntülerin yayılmasıyla husumete dönüşen dostluk olduğu belirtildi.

21.11.2024 13:13
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İzmir'in Seferihisar ilçesinde dün akşam silahlı çatışma ihbarına giden sivil polis memurlarına açılan ateş sonucu 2'si ağır, 3 polisin yaralandığı olayın ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı.

HUSUMETİN NEDENİ PORNOGRAFİK GÖRÜNTÜ

Seferihisar'da yaşayan Pamirler ve Çelikler adlı 2 grup arasında başlayan dostluğun sonradan husumete dönüştüğü belirtildi. İnşaat ve galericilik işiyle uğraşan 2 grup arasındaki dostluğun Pamirler grubundaki bir kişiye ait pornografik görüntülerin çevreye yayılması, bu görüntüleri de Çelikler grubundan bir kişinin yaydığının söylentisi üzerine husumetin başladığı öğrenildi.

POLİSLER HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI

Dün akşam saatlerinde şüpheli bir kişinin belinde silah bulunduğu ihbarı sonrası olay yerine giden polis ekipleri, Sedat Ç.'nin üzerini aradı. Bu sırada Sedat Ç.'nin ağabeyi Mehmet Salih Ç., iddiaya göre, arama yapan sivil polislere belindeki ruhsatsız tabancayı çıkarıp, ateş etti. Olayın ardından polis tarafından yakalanan şüphelilerden 8'inin Pamirler, 6'sının da Çelikler grubu üyesi olduğu belirtildi.

3 POLİSİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Öte yandan olayda yaralanan 3 polisin hastanedeki tedavileri sürüyor. Yaralı polislerin durumunu iyi gittiği, hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi.

3 polisin yaralandığı çatışma, iki grup arasındaki pornografik görüntü kavgasından çıkmış
Kaynak: DHA

Seferihisar, Güvenlik, 3-sayfa, Polis, İzmir, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 3 polisin yaralandığı çatışma, iki grup arasındaki pornografik görüntü kavgasından çıkmış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Turk:
    Pamiride Çeliğide dümdüz edin hiç bir şey kalmaz. 36 1 Yanıtla
  • Veysi Karaman:
    mafya ülkesi olduk meksikayi geçtik 23 0 Yanıtla
  • Emir Emir:
    ŞÜPHELİ:HUSUMETLİ SANMIŞTIM ATEŞ ETTİM.ÇOK PİŞMANIM,POLİSİ SEVERİZ YETKİLİ KURUM:TAMAM,DENETİMLİ SERTBESTLİK ŞARTLARI UYGULANARAK TUTUKSUZ YARGILAMAK ÜZERE SERBESTSİNİZ. YETKİLİ KURUM:ASLINDA POLİSLER YANLIŞ MÜDAHALE ETMİŞ.KAFASINDA KASKA TAKILI ÇAKAR OLMASI LAZIMDI. 6 0 Yanıtla
  • YUSUF CANER:
    Tırnağın varsa başını kaşı. 1 0 Yanıtla
  • Alparslan:
    bunları ibreti alem için s...... görüntüleri büyük sehirlerde yayinlayacaksin 0 0 Yanıtla
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