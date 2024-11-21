3 polisin yaralandığı çatışma, iki grup arasındaki pornografik görüntü kavgasından çıkmış

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İzmir'in Seferihisar ilçesinde dün akşam silahlı çatışma ihbarına giden sivil polis memurlarına açılan ateş sonucu 2'si ağır, 3 polisin yaralandığı olayın ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı.

HUSUMETİN NEDENİ PORNOGRAFİK GÖRÜNTÜ

Seferihisar'da yaşayan Pamirler ve Çelikler adlı 2 grup arasında başlayan dostluğun sonradan husumete dönüştüğü belirtildi. İnşaat ve galericilik işiyle uğraşan 2 grup arasındaki dostluğun Pamirler grubundaki bir kişiye ait pornografik görüntülerin çevreye yayılması, bu görüntüleri de Çelikler grubundan bir kişinin yaydığının söylentisi üzerine husumetin başladığı öğrenildi.

POLİSLER HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI

Dün akşam saatlerinde şüpheli bir kişinin belinde silah bulunduğu ihbarı sonrası olay yerine giden polis ekipleri, Sedat Ç.'nin üzerini aradı. Bu sırada Sedat Ç.'nin ağabeyi Mehmet Salih Ç., iddiaya göre, arama yapan sivil polislere belindeki ruhsatsız tabancayı çıkarıp, ateş etti. Olayın ardından polis tarafından yakalanan şüphelilerden 8'inin Pamirler, 6'sının da Çelikler grubu üyesi olduğu belirtildi.

3 POLİSİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Öte yandan olayda yaralanan 3 polisin hastanedeki tedavileri sürüyor. Yaralı polislerin durumunu iyi gittiği, hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi.