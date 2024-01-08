İzmir\'de 46 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 46 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 6 Ocak saat 04.10 sırlarında, Seferihisar ilçesi açıklarından yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen göçmenlerin olduğu lastik botu tespit etti. Hareketli lastik bot, görevli Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-107) tarafından durduruldu ve içerisindeki 46 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine sevk edildi. - İZMİR