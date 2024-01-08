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İzmir'de 46 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de 46 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 46 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

İzmir\'de 46 düzensiz göçmen yakalandı
08.01.2024 - 05:03,
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İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 46 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 6 Ocak saat 04.10 sırlarında, Seferihisar ilçesi açıklarından yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen göçmenlerin olduğu lastik botu tespit etti. Hareketli lastik bot, görevli Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-107) tarafından durduruldu ve içerisindeki 46 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine sevk edildi. - İZMİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de 46 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


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