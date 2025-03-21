İzmir'de 6.7 kg Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İzmir'de 6.7 kg Uyuşturucu Ele Geçirildi

İzmir\'de 6.7 kg Uyuşturucu Ele Geçirildi

Bornova'da durdurulan araçta 6.7 kg skank ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

21.03.2025 11:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Bornova ilçesinde durdurulan bir araçta, narkotik köpeği ile yapılan aramada 6 kilo 700 gram skank maddesi ele geçirildi.

İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir dışından İzmir'e, bir araçla yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Plakası belirlenen araç Bornova ilçesinde durdurulurken, narkotik madde arama köpeği 'Alis' ile arama yapıldı. Aramada 6 kilo 700 gram skank maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili M.Y. ve Y.H. adlı 2 şüpheli gözaltına alınırken, şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Güvenlik, Narkotik, 3-sayfa, Bornova, izmir, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de 6.7 kg Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dışişleri Bakanı Fidan: Bölgede İsrail durdurulmadan barış mümkün değildir Dışişleri Bakanı Fidan: Bölgede İsrail durdurulmadan barış mümkün değildir
DEM Partili Beştaş: İmamoğlu’nun tutuklanması, Öcalan’ın çağrısına bir sabotaj DEM Partili Beştaş: İmamoğlu'nun tutuklanması, Öcalan'ın çağrısına bir sabotaj
Macaristan-Türkiye maçı, sahadaki panolarda yer alan reklamlar nedeniyle tek kamerayla yayınlandı Macaristan-Türkiye maçı, sahadaki panolarda yer alan reklamlar nedeniyle tek kamerayla yayınlandı
Mansur Yavaş ön seçime katılım sayısını açıkladı: Sanırım 20 milyon civarında insan oy kullandı Mansur Yavaş ön seçime katılım sayısını açıkladı: Sanırım 20 milyon civarında insan oy kullandı
İBB’de başkanvekilliği için Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün ismi konuşuluyor İBB'de başkanvekilliği için Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün ismi konuşuluyor
İmamoğlu’nun tutuklandığı hakimlik kararı ortaya çıktı İmamoğlu'nun tutuklandığı hakimlik kararı ortaya çıktı
Herkes bu hareketini konuşuyor Arda Gülerin gol sevinci olay oldu Herkes bu hareketini konuşuyor! Arda Gülerin gol sevinci olay oldu
İlber Ortaylı’dan Ekrem İmamoğlu çıkışı: Yıllar geçiyor yöntemler değişmiyor İlber Ortaylı'dan Ekrem İmamoğlu çıkışı: Yıllar geçiyor yöntemler değişmiyor
Macaristan’da büyük saygısızlık Milli maçta İstiklal Marşı’nı ıslıkladılar Macaristan'da büyük saygısızlık! Milli maçta İstiklal Marşı'nı ıslıkladılar
Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne konser soruşturması Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne konser soruşturması
CHP’nin olağanüstü kurultay kararının iptali için dava açıldı CHP'nin olağanüstü kurultay kararının iptali için dava açıldı

15:34 Mansur Yavaş tepki çeken sözleri nedeniyle geri adım attı Mansur Yavaş tepki çeken sözleri nedeniyle geri adım attı
15:12 Ödenen rakamlar öyle böyle değil İşte ABB’nin şaibeli konserleri Ödenen rakamlar öyle böyle değil! İşte ABB'nin şaibeli konserleri
14:23 İmamoğlu’nun Silivri Cezaevi’nde çekilen ilk fotoğrafı İmamoğlu'nun Silivri Cezaevi'nde çekilen ilk fotoğrafı
14:23 CHP’nin olağanüstü kurultay kararının iptali için dava açıldı CHP'nin olağanüstü kurultay kararının iptali için dava açıldı
13:36 Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne konser soruşturması Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne konser soruşturması
21:37 Macaristan’da büyük saygısızlık Milli maçta İstiklal Marşı’nı ıslıkladılar Macaristan'da büyük saygısızlık! Milli maçta İstiklal Marşı'nı ıslıkladılar
21:33 İlber Ortaylı’dan Ekrem İmamoğlu çıkışı: Yıllar geçiyor yöntemler değişmiyor İlber Ortaylı'dan Ekrem İmamoğlu çıkışı: Yıllar geçiyor yöntemler değişmiyor
21:24 Herkes bu hareketini konuşuyor Arda Gülerin gol sevinci olay oldu Herkes bu hareketini konuşuyor! Arda Gülerin gol sevinci olay oldu
21:23 İmamoğlu’nun tutuklandığı hakimlik kararı ortaya çıktı İmamoğlu'nun tutuklandığı hakimlik kararı ortaya çıktı
21:00 İBB’de başkanvekilliği için Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün ismi konuşuluyor İBB'de başkanvekilliği için Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün ismi konuşuluyor
21:00 Mansur Yavaş ön seçime katılım sayısını açıkladı: Sanırım 20 milyon civarında insan oy kullandı Mansur Yavaş ön seçime katılım sayısını açıkladı: Sanırım 20 milyon civarında insan oy kullandı
20:48 Macaristan-Türkiye maçı, sahadaki panolarda yer alan reklamlar nedeniyle tek kamerayla yayınlandı Macaristan-Türkiye maçı, sahadaki panolarda yer alan reklamlar nedeniyle tek kamerayla yayınlandı
20:16 DEM Partili Beştaş: İmamoğlu’nun tutuklanması, Öcalan’ın çağrısına bir sabotaj DEM Partili Beştaş: İmamoğlu'nun tutuklanması, Öcalan'ın çağrısına bir sabotaj
20:12 Dışişleri Bakanı Fidan: Bölgede İsrail durdurulmadan barış mümkün değildir Dışişleri Bakanı Fidan: Bölgede İsrail durdurulmadan barış mümkün değildir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2025 16:19:36. #7.13#
SON DAKİKA: İzmir'de 6.7 kg Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement