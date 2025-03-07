İzmir'de 7 Katlı Binada Yangın: 3 Kişi Dumandan Etkilendi

İzmir'de 7 katlı binada yangın

Dumandan etkilenen 3 kişiye ambulansta müdahale edildi

İZMİR - İzmir'in Aliağa ilçesinde 7 katlı binanın merdiven boşluğunda çıkan yangın korkuttu. Yangında dumandan hafif etkilenen 3 kişiye ambulansta müdahale edildi.

Yangın, akşam saatlerinde Aliağa ilçesi Siteler Mahallesi 499. Sokak'ta bulunan SN Park Sitesi'ndeki 7 katlı bir apartmanda meydana geldi. Apartmanın merdiven boşluğunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Apartmandan yoğun dumanlar yükselmeye başlarken, yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı. Yoğun duman nedeniyle apartman sakinleri ise itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Binanın alt katında yaşayan bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla binadan ayrılırken, binanın üst katında yaşayan vatandaşları itfaiye ekipleri merdivenle tahliye etti. Yangında 3 kişi ve bir kedi dumandan etkilendi. Dumandan hafif etkilenen 3 kişiye ambulansta müdahale edildi.

Yangının sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.