İzmir'de 7 kişi 2 kişiyi öldüresiye dövdü: Dehşete düşüren görüntüler kamerada - Son Dakika
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İzmir'de 7 kişi 2 kişiyi öldüresiye dövdü: Dehşete düşüren görüntüler kamerada

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde meydana gelen bir kavgada 7 kişi kavga ettiği karşı gruptaki iki kişiyi Demir sopalarla öldüresiye dövdü. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, şüpheli 7 kişiyi yakalama çalışmaları sürüyor.

22.04.2024 20:24  Güncelleme: 20:33
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İzmir'de 7 kişi 2 kişiyi öldüresiye dövdü: Dehşete düşüren görüntüler kamerada

İZMİR - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde meydana gelen bir kavgada 7 kişi kavga ettiği karşı gruptaki iki kişiyi Demir sopalarla öldüresiye dövdü. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, şüpheli 7 kişiyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Olay, Karşıyaka ilçesi Bostanlı Mahallesi 2018 Sokak'ta dün saat 22.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, U.K. ve O.S. adlı iki kişi, kafenin önünde oldukları esnada, tanımadıkları 7 kişilik bir grubun demir sopalarla saldırısına uğradı. Saldırı anı kafede oturan bir vatandaşın cep telefonu ile kaydedildi. Saldırıya uğrayan iki kişi tedbir amaçlı Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Öte yandan saldırıya uğrayan mağdurlardan U.K'nin aldığı darptan dolayı kafasında yaralanma olduğu öğrenildi. Olayla ilgili sokak üzerinde bulunan demir profil polis merkezine teslim edilirken, şüphelileri yakalama çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de 7 kişi 2 kişiyi öldüresiye dövdü: Dehşete düşüren görüntüler kamerada - Son Dakika

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