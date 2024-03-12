İzmir'de 7'si çocuk 39 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de 7'si çocuk 39 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir\'de 7\'si çocuk 39 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçeleri açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 7'si çocuk 39 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

12.03.2024 00:26  Güncelleme: 00:29
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İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçeleri açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 7'si çocuk 39 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 10 Mart günü Çeşme ve Dikili ilçeleri açıklarında, sahil güvenlik botu ve mobil radarı tarafından, içerisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu lastik botları tespit etti. Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak istediği belirlenen 7'si çocuk 39 düzensiz göçmen, ekipler tarafından yakalandı.

Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine sevk edildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de 7'si çocuk 39 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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