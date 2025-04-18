İzmir'de Akraba Kavgasında 1 Ölü, 3 Yaralı

İzmir'in Bornova ilçesinde, akraba iki aile arasında kız alıp verme meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Olay, dün akşam saat 19.15 sıralarında Yeşilova Mahallesi 4056 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önce husumet bulunan iki akraba aile arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Halil İbrahim Hamkan (34), tabanca ile vurularak ağır yaralanırken, İ.A., R.H. ve K.H. vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Bayraklı Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Halil İbrahim Hamkan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken diğer yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Polis ekiplerince başlatılan çalışmada ise S.H. isimli şüpheli şahıs gözaltına alındı. Öte yandan olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - İZMİR