İzmir'de Altın İçin Komşusunu Öldürdü
İzmir'de Altın İçin Komşusunu Öldürdü

20.05.2026 13:09
Bir kadın, altınları için 73 yaşındaki komşusunu öldürüp yaktı, tutuklandı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir kadın, iddiaya göre altınlarını almak için gezdirme bahanesiyle evden çıkardığı 73 yaşındaki komşusunu öldürüp yaktı. Olayla ilgili gözaltına alınan kadın tutuklandı.

Olay Pazartesi günü saat 19.00 sıralarında Yedi Eylül Mahallesi 5508 Sokak bulunan bir şantiye alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; yanmış ceset ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, yanan cesedin Buca ilçesinde yaşayan Emine Dönmez'e (73) ait olduğunu belirledi. Cesedin yanında bulunan Dilek D. isimli şüpheli gözaltına alındı. İddiaya göre başkalarına borcu olan Dilek D., altınları olduğunu bildiği annesinin eski komşusu Emine Dönmez'i hedef aldı. Şüpheli kadın, komşusunu gezdirme bahanesiyle otomobile bindirerek Buca ilçesinden Torbalı'ya götürdü. Dilek D.'nin burada yaşlı kadını altınları için öldürdüğü ve ardından cesedini kolonyayla yaktığı öne sürüldü.

Şüphelinin emniyette verdiği ilk ifadede cinayeti reddettiği öğrenildi. Dilek D.'nin polise verdiği ifadede, annesinin eski komşusu olan Emine Dönmez ile bir süre otomobille gezdiklerini, yaşlı kadının araçta rahatsızlanarak öksürmeye başlaması üzerine yardımcı olmak için sırtına vurduğunu, bu sırada başını çarpan kadının yaşamını yitirdiğini ve sonrasında panikleyerek cesedi yaktığını ileri sürdüğü belirtildi. Çelişkili ifadeleri ve toplanan deliller üzerine adliyeye sevk edilen Dilek D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Cinayet, Yaşam, Suç, Son Dakika

