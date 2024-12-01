İzmir'de asansör kabini düştü: Market çalışanı ağır yaralı - Son Dakika
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İzmir'de asansör kabini düştü: Market çalışanı ağır yaralı

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İzmir'in Buca ilçesinde bir market çalışanı, asansöre bindiği anda kabinin düşmesi sonucu yaralandı. Olay güvenlik kamerasına yansırken, yoğun bakıma alınan çalışanın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

01.12.2024 18:31
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İzmir'in Buca ilçesinde bir market çalışanının iş yerinde asansöre bindiği anda kabinin düşme anları güvenlik kamerasına yansırken, vücudunda kırıklar bulunan ve beyin kanaması geçirdiği öğrenilen şahsın kaldırıldığı hastanenin yoğun bakımında tedavisinin sürdüğü belirtildi.

ASANSÖR KABİNİ HIZLA AŞAĞI DÜŞTÜ

Olay, geçtiğimiz günlerde Buca ilçesinde bulunan bir markette meydana geldi. Market çalışanı Ahmet D., iş yerinde binmek istediği asansörün düğmesine bastı ve gelmesini bekledi. Bu esnada asansörün gelmediğini fark eden Ahmet D., durumu yanındaki bir kişiye söyledi. Durumu öğrenen şahıs yaklaştığı asansörün düğmesine bastı ve bir süre sonra gelen asansörün kapısını açtı. Bu esnada asansörü inceleyerek içeri giren Ahmet D., adımını attığı an kabin hızla aşağıya düştü.

O ANLAR GÜVENİK KAMERASINDA

O anlar iş yerindeki güvenlik kamerasına yansırken, paniğe kapılan olayın şahidi şahıs durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Ahmet D., itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Ambulans ile Demokrasi Üniversitesi Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının, vücudunda kırıklar olduğu ve beyin kanaması geçirdiği için yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

İzmir\'de asansör kabini düştü: Market çalışanı ağır yaralı
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Sağlık, Hukuk, İzmir, Kaza, Buca, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de asansör kabini düştü: Market çalışanı ağır yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Çelikk:
    Asansör Bakımı Onarımı Yapılıyor mu? Kontrol Eden Varmı 14 1 Yanıtla
  • Mert Kafkas Sahin:
    Bakım eksikse ki yüzde bin öyledir düşer tabii ne olacaktı 8 0 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    Ecel Gelmişse isterse çelikten olsun asansör ne fayda. her nefis ölümü tadacaktır diyor ankebût sûresi 57.ayette... Hz.Allah celle celâlû... 4 1 Yanıtla
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