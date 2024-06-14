İzmir'de aynı saatte iki iş kazası: İki kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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İzmir'de aynı saatte iki iş kazası: İki kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, aynı saatte meydana gelen iki ayrı iş kazasında yüksekten düşen iki kişi hayatını kaybetti. İki olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

14.06.2024 16:08
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İzmir'in Karabağlar ilçesinde, aynı saatte iki ayrı iş kazası meydana geldi. Yüksekten düşen iki kişi de hayatını kaybetti.

Karabağlar ilçesine bağlı Esenyalı Mahallesi 119 sokakta evden eve nakliyat şirketinde çalışan Suriye uyruklu İsmail Alhemide, saat 15.00 sıralarında eşya taşımak için adrese geldi. Eşya taşıdığı esnada, taşıma asansöründeyken 4'üncü kattan zemine düştüğü öğrenilen Alhemide'yi gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde talihsiz işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Aynı saatte ilçeye bağlı Umut Mahallesi'ndeki bir evde de iş kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir sğre önce emekli olan ve inşaat işinde demir taşıma işine yardım ettiği öğrenilen Mahmut Babacan (57), inşaatın diğer tarafına gitti ve bir anda yüksekten düştü. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Talihsiz adam burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden işçilerin cenazeleri, savcı tarafından yapılan kontrollerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Her iki olayla da ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de aynı saatte iki iş kazası: İki kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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