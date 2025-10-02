İzmir'de Bebek Gömme Olayı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

İzmir'de Bebek Gömme Olayı

Haberin Videosunu İzleyin
İzmir\'de Bebek Gömme Olayı
02.10.2025 14:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İzmir\'de Bebek Gömme Olayı
Haber Videosu

Tire'de bir kadın, evlilik dışı doğan bebeğini gömdü, 5 kişi gözaltına alındı. Aramalar devam ediyor.

İzmir'in Tire ilçesinde bir kadının evlilik dışı dünyaya gelen bebeğini çuvala koyarak köprünün altına gömdüğü olayla ilgili bölgede kadavra köpekleriyle bebeği arama çalışmaları sürüyor. Bebeğini gömen kadın, anne ve babası ile 2 ağabeyi olmak üzere toplam 5 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de annesinin toprağa gömdüğü bebeği arama çalışmaları sürüyor

5 AİLE ÜYESİ GÖZALTINDA

Olay, Tire ilçesine bağlı kırsal Sarılar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Hatice D. (34), evlilik dışı dünyaya getirdiği bebeğini çuvala koyarak köprü altına gömdü. Hatice D.'nin annesinin jandarmaya giderek olayı ihbar etmesi üzerine cumhuriyet savcılığının talimatıyla Hatice D. ile birlikte babası N.D., annesi F.D., ağabeyleri İ.D. ve R.D. olmak üzere toplam 5 aile üyesi gözaltına alındı. Bölgede yapılan ilk aramalarda, gömüldüğü öne sürülen yerde bebeğe ait kordon bağına rastlandı ancak henüz bebeğin cesedine ulaşılamadı. Jandarma ve emniyet ekipleri, özel eğitimli köpeklerle köprü çevresinde arama çalışmalarını sürdürüyor.

5 YIL ÖNCE DE BEBEĞİNİ ÖLÜME TERK ETMİŞ

Hatice D.'nin 2019 yılında da Tire Cuma Pazarı'nda şalvarının içinde doğum yaptığı, ardından bebeği tezgahın altına bıraktığı ortaya çıktı. Ağlama seslerini duyan vatandaşların ihbarıyla hastaneye kaldırılan bebeğin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

3-sayfa, Sağlık, izmir, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de Bebek Gömme Olayı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara’da su kesintisi nedeniyle tankerlerle su dağıtımı yapılıyor Ankara'da su kesintisi nedeniyle tankerlerle su dağıtımı yapılıyor
Türkiye’de sürpriz ayrılık 8 maçın dördünü kazanan teknik adam takımdan gönderildi Türkiye'de sürpriz ayrılık! 8 maçın dördünü kazanan teknik adam takımdan gönderildi
MSB: Gazze’ye giden Sumud Filosu’ndan 3’ü Türk 11 kişi tahliye edildi MSB: Gazze'ye giden Sumud Filosu'ndan 3'ü Türk 11 kişi tahliye edildi
AK Parti’li Mustafa Alkayış: Gazze’deki soykırım vicdanları yaralıyor AK Parti'li Mustafa Alkayış: Gazze'deki soykırım vicdanları yaralıyor
Uraz Kaygılaroğlu’nun acı günü Babaannesini son yolculuğuna uğurladı Uraz Kaygılaroğlu'nun acı günü! Babaannesini son yolculuğuna uğurladı
Düğüne damga vuran hareket Gelin, bunu hiç beklemiyordu Düğüne damga vuran hareket! Gelin, bunu hiç beklemiyordu
Uygulama resmen başlıyor Bursa’da radar noktaları önceden paylaşılacak Uygulama resmen başlıyor! Bursa'da radar noktaları önceden paylaşılacak
DEM Partili Akça: Bu ikisi yapılsa, Terörsüz Türkiye komisyonuna güveni tazelerdi DEM Partili Akça: Bu ikisi yapılsa, Terörsüz Türkiye komisyonuna güveni tazelerdi
Beşiktaş’ın yeni yıldızından Sergen Yalçın’a mesaj: Beni derbide oynat hocam Beşiktaş'ın yeni yıldızından Sergen Yalçın'a mesaj: Beni derbide oynat hocam

15:43
Ahmet Minguzzi davasında ara karar
Ahmet Minguzzi davasında ara karar
15:31
Narin Güran cinayetinde 3 kişi için tahliye kararı
Narin Güran cinayetinde 3 kişi için tahliye kararı
15:30
Meclis açılışına damga vuran fotoğrafa Erdoğan’dan ilk yorum
Meclis açılışına damga vuran fotoğrafa Erdoğan'dan ilk yorum
15:11
5.0’lık deprem sonrası İstanbul Valiliği’nden ilk açıklama
5.0'lık deprem sonrası İstanbul Valiliği'nden ilk açıklama
14:56
Marmara’da 5 büyüklüğünde deprem İstanbul’da büyük panik yaşandı
Marmara'da 5 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da büyük panik yaşandı
14:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultanbeyli’de 50 Projenin Toplu Açılışını Gerçekleştirecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultanbeyli'de 50 Projenin Toplu Açılışını Gerçekleştirecek
14:30
Erdoğan’dan İsrail’in Sumud Filosu baskınına ilk tepki
Erdoğan'dan İsrail'in Sumud Filosu baskınına ilk tepki
14:27
Gazze için yola çıkan sunucu Bekir Develi ve İkbal Gürpınar’dan saatlerdir haber yok
Gazze için yola çıkan sunucu Bekir Develi ve İkbal Gürpınar'dan saatlerdir haber yok
14:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis’te sinyali verdi İşte memur ve emeklinin zam hesabı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'te sinyali verdi! İşte memur ve emeklinin zam hesabı
13:25
Minguzzi davasında sanıklara engelli raporu alındı, tansiyon yükseldi
Minguzzi davasında sanıklara engelli raporu alındı, tansiyon yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2025 15:55:51. #7.12#
SON DAKİKA: İzmir'de Bebek Gömme Olayı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.