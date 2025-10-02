İzmir\'de Bebek Gömme Olayı

İzmir'in Tire ilçesinde bir kadının evlilik dışı dünyaya gelen bebeğini çuvala koyarak köprünün altına gömdüğü olayla ilgili bölgede kadavra köpekleriyle bebeği arama çalışmaları sürüyor. Bebeğini gömen kadın, anne ve babası ile 2 ağabeyi olmak üzere toplam 5 kişi gözaltına alındı.

5 AİLE ÜYESİ GÖZALTINDA

Olay, Tire ilçesine bağlı kırsal Sarılar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Hatice D. (34), evlilik dışı dünyaya getirdiği bebeğini çuvala koyarak köprü altına gömdü. Hatice D.'nin annesinin jandarmaya giderek olayı ihbar etmesi üzerine cumhuriyet savcılığının talimatıyla Hatice D. ile birlikte babası N.D., annesi F.D., ağabeyleri İ.D. ve R.D. olmak üzere toplam 5 aile üyesi gözaltına alındı. Bölgede yapılan ilk aramalarda, gömüldüğü öne sürülen yerde bebeğe ait kordon bağına rastlandı ancak henüz bebeğin cesedine ulaşılamadı. Jandarma ve emniyet ekipleri, özel eğitimli köpeklerle köprü çevresinde arama çalışmalarını sürdürüyor.

5 YIL ÖNCE DE BEBEĞİNİ ÖLÜME TERK ETMİŞ

Hatice D.'nin 2019 yılında da Tire Cuma Pazarı'nda şalvarının içinde doğum yaptığı, ardından bebeği tezgahın altına bıraktığı ortaya çıktı. Ağlama seslerini duyan vatandaşların ihbarıyla hastaneye kaldırılan bebeğin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.