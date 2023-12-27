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Bıçaklı kavgada yaralanan genç, hastanede bir kez daha bıçaklandı - Son Dakika
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Bıçaklı kavgada yaralanan genç, hastanede bir kez daha bıçaklandı

İzmir'de bıçaklı kavgada yaralanan genç, hastaneye gelen husumetlisi tarafından bir kez daha bıçaklandı. Yaralının tedavisi sürerken saldırgan ise kısa sürede yakalandı.

27.12.2023 - 07:20,  Güncelleme: 07:22
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İzmir'in Konak ilçesinde bıçaklı kavgada yaralanan şahıs, kaldırıldığı hastanede husumetlisi tarafından bir kez daha bıçaklandı. Korku dolu anların yaşandığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BIÇAKLANDIĞI İÇİN HASTANEYE KALDIRILDI

Gece saatlerinde Konak ilçesinde A.Ö. (29) ve husumetli olduğu kişi veya kişiler arasında mahallede henüz belirlenemeyen sebepten dolayı bıçaklı kavga çıktı. Taraflar birbirlerini bıçaklarken, A.Ö., yakınları tarafından araçla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi. Yaralı A.Ö., Travma Bölümü'nde tedavi altına alınırken, motosikletle hastaneye gelen 2 husumetlisi hastanenin içerisine girdi.

HASTANEDE DE BIÇAKLANDI

Şüphelilerden birisi içeride sağlık çalışanları ve hastalar bulunurken, üzerinde bulunan bıçakla A.Ö.'ye saldırdı. Savurduğu bıçak A.Ö.'nün omuzuna isabet ederken, içerde bulunan sağlık çalışanları ve hastalar korkuyla sağa sola kaçıştı. Olayın ardından şüphelilerden birisi motosikletle diğeri ise yaya vaziyette hızla hastaneden çıkarak olay yerinden kaçtı.

SALDIRGAN YAKALANDI

Hayati tehlikesi olmadığı öğrenilen A.Ö.'nün hastanedeki tedavisi sürerken, polis, bıçaklı saldırganı kısa sürede yakaladı. Kaçan diğer şahsı yakalama çalışmaları sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Bıçaklı kavgada yaralanan genç, hastanede bir kez daha bıçaklandı
Kaynak: İHA
YORUMLAR (3)
  • Rotasız Gassal: Şans eseri yaşadığımız canım ülkemde yine güneş doğdu Yanıtla 92 4
  • Serkan Basar: kısa sürede :) parçalara ayırmadan yakalanmış şükür Yanıtla 58 3
  • Cevat Öndeş: polis yakalamak için silah kullandiginda ya da güç sarfettiginde bı ton laf ederseniz ya da her defasinda günah keçisi yaparsanız bir süre sonra o da jnsani duygulara sahip olduğu için kendini geri çeker tabiki. ondan sonra da her yerde doğal olarak suç oranları artışa gecer. polis şu anda hastanedeki özel güvenlikçi ile aynı maaşı alıyor. terör kavga tayin ayrıcalıklı insanların triplerini cekmek zorunda kaldığı halde. Yanıtla 1 0

kavga, İzmir, Olaylar, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bıçaklı kavgada yaralanan genç, hastanede bir kez daha bıçaklandı - Son Dakika


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