İzmir'de ByLock Kullanan 15 FETÖ Şüphelisi Gözaltına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İzmir'de ByLock Kullanan 15 FETÖ Şüphelisi Gözaltına Alındı

İzmir\'de ByLock Kullanan 15 FETÖ Şüphelisi Gözaltına Alındı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik operasyonda, ByLock kullanan ve içeriklerinde isimleri geçen 20 şüpheliden 15'i gözaltına alındı. 4 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlenirken, 1 şüpheli ise firari durumda.

16.02.2024 14:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ByLock uygulaması kullanan ve içeriklerde isimleri geçen 20 FETÖ/PDY şüphelisine yönelik İzmir merkezli yapılan operasyonda, 15 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde beyan bulunan, ByLock Kullanan ve Bylock içeriklerinde isimleri geçen, Bank Asya artan ve şüpheli işlem bilgileri tespit edilen 20 şüpheli belirlendi. İzmir Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için, İzmir merkezli 23 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. İzmir merkez, Menemen ve Torbalı ilçeleri ile İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda, 15 şüpheli gözaltına alındı.

Hakkında gözaltı kararı bulunan 4 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edilirken, firari olan 1 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Gözaltına alınan 15 FETÖ şüphelisi, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - İZMİR

Kaynak: İHA

ByLock, İzmir, Yargı, İzmir, Terör, Gözaltı, Operasyon, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de ByLock Kullanan 15 FETÖ Şüphelisi Gözaltına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2024 16:02:08. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir'de ByLock Kullanan 15 FETÖ Şüphelisi Gözaltına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement