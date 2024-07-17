İzmir'de cep telefonu kamerasına yansıyan yumruk yumruğa kavga - Son Dakika
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İzmir'de cep telefonu kamerasına yansıyan yumruk yumruğa kavga

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İzmir'in Konak ilçesinde iki grup arasında çıkan yumruk yumruğa kavga, cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. Kavgada yumruk darbeleriyle sersemleyen bir kişi yere serilirken, polis ekiplerinin müdahalesi sonucu taraflar ayrıldı.

17.07.2024 07:18
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İzmir'de yumruk yumruğa kavga kamerada

İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde iki grup arasında çıkan yumruk yumruğa kavga, cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. Meydana gelen kavgada yumruk darbeleriyle sersemleyen ve dengesini kaybeden bir kişinin yere serildiği görülürken, polis ekiplerinin müdahalesi sonucu tarafların ayrıldığı öğrenildi.

Olay, gece saatlerinde Alsancak semtinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kalabalık iki grup arasında çıkan sözlü tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflar yumruk yumruğa birbirine girerken olayı gören polis ekiplerinin müdahalesi sonucu gruplar ayrıldı.

Meydana gelen kavga bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde yumruk darbeleriyle sersemleyen ve dengesini kaybeden bir kişinin yere serildiği ve polisin müdahale anları yer aldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de cep telefonu kamerasına yansıyan yumruk yumruğa kavga - Son Dakika

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