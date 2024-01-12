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İzmir'de çocuğa sarkıntılık yaparak cinsel istismar dahil 5 ayrı suçtan aranan zanlı yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de çocuğa sarkıntılık yaparak cinsel istismar dahil 5 ayrı suçtan aranan zanlı yakalandı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanan zanlı, çocuğa sarkıntılık yaparak cinsel istismar dahil 5 ayrı suçtan 8 yılın üzerinde hapis cezasıyla aranıyordu. Zanlının ayrıca askeri ceza kanununa muhalefet ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından da dosyası bulunuyor. Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

İzmir\'de çocuğa sarkıntılık yaparak cinsel istismar dahil 5 ayrı suçtan aranan zanlı yakalandı
12.01.2024 - 05:19,  Güncelleme: 05:21
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Çocuğa sarkıntılık yaparak cinsel istismar dahil 5 ayrı suçtan 8 yılın üzerinde hapis cezasıyla aranan zanlı, İzmir'in Bayraklı ilçesinde polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, polis ekipleri sokakta bulunan bir kişiden şüphelendi. Şüpheli için yapılan Genel Bilgi Tarama (GBT) uygulamasında, adının M.Z. olduğu öğrenilen kişinin 5 ayrı dosyadan toplam 8 yıl 8 ay hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı. Şüphelinin 'Sarkıntılık Yapmak Suretiyle Çocuğun Cinsel İstismarı', iki kez 'Askeri Ceza Kanununa Muhalefet' ve iki kez de 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçlarından dosyası olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan firari zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de çocuğa sarkıntılık yaparak cinsel istismar dahil 5 ayrı suçtan aranan zanlı yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de çocuğa sarkıntılık yaparak cinsel istismar dahil 5 ayrı suçtan aranan zanlı yakalandı - Son Dakika
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