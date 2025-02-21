İzmir'de Diş Hekimine Tabanca ile Saldırı - Son Dakika
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İzmir'de Diş Hekimine Tabanca ile Saldırı

İzmir\'de Diş Hekimine Tabanca ile Saldırı

İzmir'de, ortak iş yaptığı diş hekimini dolandırdığını iddia eden bir kişi, onu vurdu.

21.02.2025 21:52
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İzmir'in Konak ilçesinde bir kişi, ortak iş yaptığını ve kendisini zarara uğrattığını iddia ettiği diş hekimini tabancayla başından vurdu. Kan donduran olayda şüpheli, vurduğu diş hekiminin telefonundan videosunu çekip annesine gönderdi.

Olay, Alsancak semti Ali Çetinkaya Bulvarı'da bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.E. (35) diş hekimi olduğu öğrenilen Mustafa Emrah Düşmez'in (49) oturduğu eve geldi. Çıkan tartışmanın büyüdüğü olayda M.E., tabancayla Düşmez'i başından vurdu. Talihsiz adam kanlar içerisinde kalırken, bu esnada Mustafa Emrah Düşmez'in telefonunu alan saldırgan, vurduğu adamın videosunu çekip annesine gönderdiktan sonra kaçtı.

Oğlunun kanlar içerisindeki videosunu görünce hayatının şokunu yaşayan kadın, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ağır yaralandığı belirlenen Mustafa Emrah Düşmez, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan diş hekiminin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay yerinden kaçan şüphelinin ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla Basmane semtinde olduğu belirlendi. Şüpheli, yunus polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Kendisini zarara uğrattığı için vurmuş

Gözaltına alınan M.E.'nin ilk ifadesinde, Mustafa Emrah Düşmez ile ortak iş yaptıklarını, Düşmez'in kendisini dolandırdığını ve zarara uğrattığını, olayı da bu yüzden gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de Diş Hekimine Tabanca ile Saldırı - Son Dakika

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