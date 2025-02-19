İzmir'de Düzensiz Göçmen Kurtarma Operasyonu - Son Dakika
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İzmir'de Düzensiz Göçmen Kurtarma Operasyonu

İzmir Selçuk açıklarında batan lastik bottaki 27 göçmen kurtarıldı, 6'sının cansız bedeni bulundu.

19.02.2025 17:37
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'in Selçuk ilçesi açıklarında su alarak batma tehlikesi geçiren lastik bottaki 27 düzensiz göçmenin kurtarıldığını, 6 düzensiz göçmenin ise cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından, İzmir'in Selçuk ilçesi açıklarında bir grup düzensiz göçmeni taşıyan lastik botun su alarak batma tehlikesi geçirmesinin ihbarı üzerine gerçekleştirilen kurtarma operasyonunun görüntülerini içeren bir video paylaştı. Yerlikaya paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün saat 04.03'te, İzmir ili Selçuk ilçesi açıklarında, içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunan lastik botun su alarak batma tehlikesi geçirdiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığımıza bağlı ekipler hızla olay yerine sevk edildi. Kurtarma operasyonu çerçevesinde 1 Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-311), 3 Sahil Güvenlik Botu (TCSG-7, KB-4325, TCSG-902) ve 1 Sahil Güvenlik Helikopteri (TCSG-502) ile titizlikle yürütülen çalışmalar sonucunda, 20'si lastik bot içerisinde ve 7'si deniz yüzeyinde olmak üzere 27 düzensiz göçmen sağ olarak kurtarıldı, 6 düzensiz göçmenin ise cansız bedenine ulaşıldı. 1 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı. İnsanların umutlarını sömüren; çocuk, yaşlı, kadın demeden ölüme sürükleyen, insanlıktan nasibini almayan göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadelemiz kara vatanda da mavi vatanda da aralıksız devam edecek. Vicdanları taş tutan bu insan tacirlerinin her an peşlerindeyiz." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de Düzensiz Göçmen Kurtarma Operasyonu - Son Dakika

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