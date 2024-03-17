Bakan Yerlikaya: " İzmir'de düzensiz göçmenlere konaklama imkanı sağlayan 35 otele işlem yapıldı"

Denizli'de kanala düşen 2 çocuk babası yaşamını yitirdi

Denizli'nin Tavas ilçesinde dengesini kaybederek kanala düşen 2 çocuk babası İsmail Kıras, 1 aydır tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan Kıras, hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evli ve 2 çocuk babası olan Kıras'ın cenazesi Çalıköy Mezarlığı'nda defnedildi.