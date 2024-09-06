İzmir\'de Elektrik Çarpması Davası Devam Ediyor

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İzmir'in Konak ilçesinde sağanak yağış esnasında elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin 13'ü tutuklu 42 sanığın yargılandığı davada verilen ara kararda 13 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Davanın ikinci duruşması 13-14-15 Kasım tarihinde görülecek.

Konak ilçesi Alsancak semtinde, 12 Temmuz günü sağanak yağışın etkili olduğu günde su birikintisine basan Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesiyle ilgili 13 kişinin tutuklu bulunduğu, 42 sanıklı davanın ikinci celsesi, bugün 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başladı. Yargılanan sanık sayısının fazlalığı sebebiyle ilk günkü mahkemede 13 tutuklu sanığın ifadeleri alındı. 11 saat süren duruşmanın ardından bugün ise tutuksuz yargılanan sanıkların savunmaları dinlendi.

Duruşmada mütaalaya ilişkin konuşan Özge Ceren Deniz'in babası Ahmet Abi, "İhmali ve sorumluluğu bulunanların en ağır cezayı almasını istiyorum. Başka birinin daha böyle canı yanmasın" dedi. Özge Ceren Deniz'in annesi Filiz Abi ise, "42 kişinin de müebbet almasını istiyorum" dedi.

Tutukluluğa devam kararı

İki gün boyunca, 20 saat süren davanın ilk duruşmasında mahkeme başkanı, sanık ve avukatların mütalaaya karşı savunmalarının ardından ara kararını açıkladı. Duruşmada, adli kontrol yetersiz kalacağından tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Adli kontrol şartı ya da yurtdışı çıkış yasağı ile yargılanan tutuksuz sanıkların sadece birinin durumunda değişiklik yapıldı. Tutuksuz sanık Alara E.'nin ev hapsi kararının sanığın hamilelik durumu gözetilerek kaldırılmasına karar verildi.

Kararın ardından salonda sanık yakınlarının sesinin yankılanmasının ardından mahkeme başkanı, "İki gündür burada sanık dinliyoruz. Kimse kusurlu değil ama iki kişi ölmüş. Herkes bunun bilincine göre hareket etsin. 7 gün içerisinde itiraz edebilirsiniz" dedi.

Ara kararda ayrıca TEDAŞ'a yazı yazılmasına ve sanıkların HTS kayıtlarının istenmesine, AYKOME'ye 6 ay öncesine ilişkin çalışma yapılıp yapılmadığı ve izin alınıp alınmadığına ilişkin yazı yazılmasına karar verildi. Duruşma savcısının keşifle birlikte yeni bir kişi raporunu sonra değerlendirilmesine karar vererek ilk buluşmayı tamamladı.

İnanç Öktemay'ın yeğeni: "Adalete güvenimiz sonsuz"

Duruşma sonrası basın mensuplarını açıklama yapan İnanç Öktemay'ın yeğeni Berfin Öktemay, "Adalete güvenimiz sonsuzdur. Yani babaannemin durumu, dedemin durumu, hepsinin durumu belli. Hepimiz yani çok kötüyüz ama Türk adaletine güvenimiz sonsuz. İnşallah adalet tecelli edecektir" dedi.

Duruşmanın ardından açıklama yapan Özge Ceren Deniz'in avukatı Ayşe Sarıçiçek ise, "Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın 12 Temmuz'da ölümüyle ilgili olarak 10. Ağır cezada görülmekte olan davamız dün başladı. Fakat sanıkların çok olması sebebiyle, 42 kişi olması sebebiyle dün ve bugün toplandı. 13'ü tutuklu, 9'u tutuksuz, 22 sanık dinlendi. Duruşmaya bugün itibariyle, bu saat itibariyle ara verildi. Dinlenen sanıklar açısından 13 tutuklunun, tutukluluğunun devamına, diğer dinlenen adli kontroldeki adli kontrol kararlı tüm sanıkların da aynı kararlı adli kontrollerinin devamına karar verildi. Bir dahaki duruşmamız, devam edecek olan duruşmamız 3 güne yayıldı. Adalete güveniyorum inşallah cezalarını alacaklar" açıklamasında bulundu.

Davanın ikinci duruşması ise 13-14-15 Kasım tarihlerinde görülecek. - İZMİR