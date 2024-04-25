İzmir'de FETÖ operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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İzmir'de FETÖ operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı

İzmir\'de FETÖ operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı

İzmir merkezli iki ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda, 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, örgüt üyesi oldukları iddia edilen ve ByLock kullanan 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonlar sonucunda 11 şüpheli yakalanırken, 1 şüphelinin ise hala firari olduğu belirtildi.

25.04.2024 12:08
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İzmir merkezli iki ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda, 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, yürütülen soruşturmalar kapsamında yeni bir FETÖ operasyonunun düğmesine bastı. Soruşturmalarda isimleri geçen, haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde beyan bulunan, ByLock kullanan ve içeriklerinde isimleri geçen, Bank Asya hesapları artan, şüpheli işlem bilgileri tespit edilen 12 şüpheliye yönelik gözaltı kararı verildi. İzmir merkez, Dikili ve Aydın'da yapılan operasyonda, 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Firari 1 şüphelinin yakalama çalışmaları devam ediyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de FETÖ operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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