İzmir'de Göçmen Faciası: 3 Ölü - Son Dakika
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İzmir'de Göçmen Faciası: 3 Ölü

Seferihisar açıklarındaki lastik bottan denize düşen göçmenlerden 3'ü hayatını kaybetti.

11.12.2024 00:08
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İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında, su alan lastik bottan denize düşen ve kayıp olarak aranan 5 düzensiz göçmeni arama kurtarma çalışmaları devam ederken, 1 göçmenin daha cansız bedenine ulaşıldı. Olayda hayatını kaybeden göçmen sayısı 3'e yükseldi.

Sahil Güvenlik Komutanlığından alınan bilgiye göre, 6 Aralık günü saat 22.53'te Seferihisar ilçesi açıklarında su alan bir lastik bottaki mültecilerin yardım çağrısı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi gönderildi. Ekipler, batmak üzere olan lastik bottaki 21 ve denize düşen 3 kaçak göçmeni kurtardı. Bölgeye takviye olarak 2 Sahil Güvenlik gemisi ve 1 helikopter gönderildi. Çalışmalarda 1 mülteci daha deniz yüzeyinde tespit edilip kurtarıldı. Kayıp 5 kişi için ise hava, deniz ve karadan arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Ölü sayısı 3'e yükseldi

Aramaların 4'üncü gününde, Urla İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Azmak Koyu mevkiinde, kıyıya vuran 2 kişinin cansız bedeni buldu. Yapılan incelemede kıyıya vuran cesetlerin batan lastik bottaki mültecilere ait olduğu tespit edilirken, bugün saat 13.10 sıralarında Seferihisar İlçe Jandarma Komutanlığı personeli tarafından Seferihisar ilçesi Doğanbey mevkiinde sahil kıyısında 1 düzensiz göçmenin daha cansız bedenine ulaşıldı. Faciada ölen göçmen sayısı 3'e yükselirken, kayıp 2 göçmeni arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de Göçmen Faciası: 3 Ölü - Son Dakika

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