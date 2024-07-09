İzmir'de Gümüşçü Esnafı Pompalı Tüfekle Vurularak Öldürüldü - Son Dakika
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İzmir'de Gümüşçü Esnafı Pompalı Tüfekle Vurularak Öldürüldü

İzmir'in Buca ilçesinde kız arkadaşıyla birlikte gümüşçüye giden Hasan Çınar, pompalı tüfekli saldırı sonucu hayatını kaybetti. Saldırgan olay yerinde yakalanırken, Çınar'ın cenazesi gözyaşları içinde defnedildi.

09.07.2024 14:32
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İzmir'de kız arkadaşıyla birlikte gümüşçüye giden bir kişi tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürülen gümüşçü esnafı Hasan Çınar (45), gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün, Buca ilçesi Şirinyer Mahallesi Menderes Caddesi'nde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, gümüşçü esnafı Hasan Çınar (45), iş yerine kız arkadaşıyla birlikte gelen B.T.'nin (30) pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Saldırının ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırıda ağır yaralanan esnaf Hasan Çınar, ambulans ile Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Talihsiz adam hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan B.T., polis ekipleri tarafından suç aletiyle birlikte cinayeti işlediği dükkanın yakınlarında yakalanmıştı.

Son yolcuğuna uğurlandı

Çınar'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından Bornova'da bulunan Işıkkent Çarşı Camisi'ne getirildi. İhlas Vakfı gönüllülerinden olan Çınar'ın öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına; ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Namazın ardından Çınar'ın cenazesi, götürüldüğü Işıkkent Mezarlığı'na gözyaşları içerisinde defnedildi.

Şüpheli, adliyeye sevk edildi

Öte yandan, gözaltına alınan B.T.'nin, bir süre önce Hasan Çınar'ın işlettiği gümüş dükkanının hemen karşısında bulunan kuyumcuda çalıştığı ve psikolojik sorunlar sebebiyle işten ayrıldığı öğrenilmişti. Ayrıca zanlının; kasten yaralama, tehdit, hakaret, polise mukavemet ve uyuşturucu suçlarından kaydının bulunduğu belirlenirken, zanlı, ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürülmüştü. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de Gümüşçü Esnafı Pompalı Tüfekle Vurularak Öldürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de Gümüşçü Esnafı Pompalı Tüfekle Vurularak Öldürüldü - Son Dakika
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