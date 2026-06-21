Hayvanlara yardım bahanesiyle ayağına çağırıp dehşeti yaşattı - Son Dakika
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Hayvanlara yardım bahanesiyle ayağına çağırıp dehşeti yaşattı

Hayvanlara yardım bahanesiyle ayağına çağırıp dehşeti yaşattı
21.06.2026 14:10  Güncelleme: 14:27
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İzmir Selçuk'ta sokak hayvanları için çalışan eczacı Beray Yürek, H.Z. tarafından darp edilip kemerle boğulmaya çalışıldı. Belediye çalışanı olduğu ortaya çıkan şüpheli tutuklanırken, belediyedeki işine son verildi.

İzmir'in Selçuk ilçesinde, sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarıyla bilinen eczacı Beray Yürek'i darbedip kemerle boğmaya çalıştığı iddia edilen H.Z. (37), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin belediye çalışanı olduğu ortaya çıkarken, olayın ardından işine son verildiği bildirildi.

Olay, 19 Haziran günü saat 17.30 sıralarında Yeni Şirince Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hasta bir sokak köpeği olduğu ihbarı üzerine bölgeye giden eczacı Beray Yürek, burada H.Z.'nin fiziki saldırısına uğradı. Şüphelinin, Yürek'i feci şekilde darbederek kemerle boğmaya çalıştığı öne sürüldü. Yüzünde ve boyun bölgesinde ciddi darp izleri oluşan Yürek, saldırgandan kurtulmayı başardı.

Şikayet üzerine harekete geçen Selçuk İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli H.Z.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından Selçuk Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak Aliağa Şakran Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

"Hayatta kalmam şans eseri"

Beray Yürek, kendisini hayvansever olarak tanıtan şüphelinin daha önce de kendisiyle iletişime geçtiğini ve hasta bir köpeği göstermek bahanesiyle bölgeye çağırdığını belirtti. Olay sırasında saldırganla uzun süre mücadele ettiğini ve telefonunun zarar gördüğünü ifade eden Yürek, yaşadığı korku dolu anları "Hayatta kalmam şans eseri" sözleriyle dile getirdi.

Belediyedeki işine son verildi

İlçede infiale neden olan olayın ardından, şüpheli H.Z.'nin Efes Selçuk Belediyesi personeli olduğu ortaya çıktı. Konuyla ilgili açıklama yapan Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, kadına yönelik şiddetin kim tarafından ve hangi gerekçeyle gerçekleştirilirse gerçekleştirilsin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak saldırıyı kınadı. Başkan Sengel, gerekli incelemelerin hızla yapıldığını ve şüpheli H.Z.'nin belediye ile ilişiğinin kesildiğini kamuoyuna duyurdu. - İZMİR

Kaynak: İHA

Hayvan Hakları, Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Selçuk, İzmir, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hayvanlara yardım bahanesiyle ayağına çağırıp dehşeti yaşattı - Son Dakika

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