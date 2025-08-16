İzmir\'de Hurdalıkta Çıkan Yangın, Evleri Küle Çevirdi

İzmir'in Konak ilçesinde bir hurdalıkta çıkan yangın, bitişikteki evlere sıçradı. Evler küle dönerken mahalle sakinleri büyük korku yaşadı.

Yangın, saat 11.00 sıralarında 1. Kadriye Mahallesi 628 Sokak'ta bulunan hurdalıkta henüz bilinmeyen bir nedenle başladı. Alevleri ve yoğun dumanları fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederken, mahalle sakinleri büyük korku yaşadı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle çevredeki evlere yayıldı.

Vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı

Mahalle sakinlerinden Pınar Akdeniz, "Çok büyük bir yangın. Burada tanıdıklarımızın evleri vardı. Hepsi şu an büyük korku yaşıyor. Hepimiz çok korktuk, alevler çok büyüktü, hala söndürülemedi" dedi. Göksel Yücel ise, "Hurdalıkta çıkan yangın daha sonra evlere sıçradı. İtfaiye hortumundan çıkan su yetmiyor. Sağ olsun itfaiye, polis ve sağlık ekipleri zamanında geldi ancak herkes korku dolu anlar yaşıyor" ifadelerini kullandı.

İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri de olası müdahaleler için hazır bekletiliyor. - İZMİR