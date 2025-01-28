İzmir\'de inşaat işçisi düştü, hayatını kaybetti

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İzmir'de çalıştığı inşaatın 6'ncı katından düşen işçi hayatını kaybetti.

Olay, Bayraklı ilçesi Manavkuyu Mahallesi 283/1 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaat işçisi Mehmet Dilemre (53) koruyucu ekipmansız çalıştığı binanın 6'ncı katından beton zemine düştü. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan kontrolde, kanlar içerisinde yerde yatan adamın öldüğü belirlendi. 6 çocuk babası Dilemre'nin cansız bedeni, inceleme sonrası kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - İZMİR