İzmir\'de İş Hanında Yangın: 1 Kişi Dumandan Etkilendi

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İzmir'in Konak ilçesinde bir iş hanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 1 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, Umurbey Mahallesi'nde bulunan 6 katlı bir iş hanında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Umurbey Mahallesi'nde bulunan 6 katlı bir iş hanının bodrum katında yangın çıktı. İhbar üzerine, 7 araç ve 22 personelden oluşan İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Bodrum katında başlayan yangın, ekiplerin yoğun çabasıyla kısa sürede kontrol altına alındı. Binada bulunan 26 vatandaş ve bir kedi, itfaiye ekipleri tarafından 10 dakika içerisinde güvenli bir şekilde tahliye edildi.

Yangın sırasında dumandan etkilenen 1 vatandaş, 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edilerek tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR