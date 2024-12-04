İzmir'de İtfaiye Ekibi Mahsur Kalan Kediyi Kurtardı - Son Dakika
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İzmir'de İtfaiye Ekibi Mahsur Kalan Kediyi Kurtardı

İzmir\'de İtfaiye Ekibi Mahsur Kalan Kediyi Kurtardı

İzmir'in Konak ilçesinde kayalıklarda güvenlik tellerine mahsur kalan bir kedi, İzmir İtfaiyesi ekipleri tarafından başarılı bir şekilde kurtarıldı. Vatandaşlar, kurtarma operasyonunu alkışlarla karşıladı.

04.12.2024 11:46  Güncelleme: 11:49
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İzmir'in Konak ilçesinde kayalıklarda bulunan güvenlik tellerinde mahsur kalan kedi İzmir İtfaiyesi ekipleri tarafından kurtarıldı. Kediyi başarılı bir şekilde kurtaran itfaiyeye vatandaşlar alkışlarla karşılık verdi.

Dün Konak ilçesi Turgutreis Mahallesi'nde bulunan Tarihi Asansör'ün altındaki kayalıkların güvenlik telleri arasında bir kedinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri harekete geçti. Merkez Dağda Arama Kurtarma ve Hatay İtfaiye Grubu Ekipleri, kediyi sıkıştığı yerden kurtarmak için güvenlik tellerini kesti ve kurtarma filesi ile kediyi mahsur kaldığı yerden çıkardı.

İtfaiyenin kurtarma operasyonu vatandaşlar tarafından da alkışlarla karşılandı. Kurtarılan kedinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de İtfaiye Ekibi Mahsur Kalan Kediyi Kurtardı - Son Dakika

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