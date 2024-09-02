İzmir'de Kadın Otobüs Şoförüne Yapılan Yumruklu Saldırı Kamerada - Son Dakika
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İzmir'de Kadın Otobüs Şoförüne Yapılan Yumruklu Saldırı Kamerada

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İzmir'de bir kadın otobüs sürücüsü, durağa yanaştığı sırada önünü kesen minibüs şoförünün saldırısına uğradı. Olay anı otobüs kamerasına yansırken, minibüs şoförü hakaret edip yumrukla saldırarak olay yerinden kaçtı. Saldırgan, şikayet üzerine tutuklandı.

02.09.2024 18:29
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İzmir'de kadın otobüs şoförüne yumruklu saldırı kamerada

İZMİR - İzmir'de bir kadın otobüs sürücüsü, durağa yanaştığı esnada önünü kesen minibüs şoförünün saldırısına uğradı. O anlar otobüs kamerasına yansıdı.

Olay, dün 18.00 sıralarında Narlıdere ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Elektrik Su, Havagazı, Otobüs ve Troleybüs Umum Müdürlüğü bünyesinde şoför olarak görev yapan Esra Ş., 7 numaralı otobüs ile Sahilevleri - Üçkuyular İskele hattında bulunan Kantar Durağı'na yanaştı. O sırada sol şeritten ilerleyen 35 M 9234 plakalı minibüs, Esra Ş.'nin kullandığı otobüsün önünü kesti. Aracından inerek otobüsün yanına gelen minibüs şoförü, kadın sürücüye hem hakaret etti hem de camdan yumruk atarak saldırdı. Daha sonra ise minibüse binip olay yerinden uzaklaştı.

Minibüs şoförü tutuklandı

Olayın ardından Esra Ş., kendisine saldırıda bulunan minibüs şoföründen şikayetçi oldu. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen minibüs şoförü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir\'de Kadın Otobüs Şoförüne Yapılan Yumruklu Saldırı Kamerada
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de Kadın Otobüs Şoförüne Yapılan Yumruklu Saldırı Kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de Kadın Otobüs Şoförüne Yapılan Yumruklu Saldırı Kamerada - Son Dakika
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