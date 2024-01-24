Zorla girdiği evde dehşet saçtı: Anneyi yaralayıp kızını öldürdü

İzmir'in Karabağlar ilçesindeki bir evin kapısının camını kırarak giren yabancı uyruklu şahıs, 34 yaşındaki kadını bıçakla yaraladıktan sonra yardım çığlığı atan 12 kaşındaki kızını da bıçaklayarak öldürdü. Kaçan şüpheli için yakalama çalışması başlatıldı.

Saat 09.30 sıralarında Karabağlar ilçesi Yüzbaşı Şerafettin Mahallesi 3973/1 Sokak'ta bulunan müstakil evde iddiaya göre, henüz belirlenmeyen bir sebepten dolayı evin demir kapısının camını kırarak zorla içeri giren yabancı uyruklu L.M. (30), evin hanımı S. Ediz'i (34) bıçaklayarak yaraladı. Olayı gören kadının 12 yaşındaki küçük kızı Behiye Ediz'i ise yardım çığlığı atarken bıçaklayarak öldürdü.

ANNE AĞIR YARALI

Mahallelinin çığlık seslerini duymasıyla durumu ihbar etmesi sonrasında adrese gelen sağlık ekipleri, 12 yaşındaki Behiye Ediz'in yaşamını yitirdiği belirledi. Durumu ağır olan anne S. Ediz, ambulansa alınarak çevredeki en yakın hastaneye kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemelerinin ardından küçük kızın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Kaçan zanlıyı yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.